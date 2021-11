M. Shawn Crahan de Slipknot déchire le tendon du biceps, manque la bienvenue à la performance de Rockville

NŒUD COULANT percussionniste M. Shawn Crahan (alias Pitre) s’est déchiré un tendon du biceps lors du concert du groupe le 5 novembre à Knotfest Los Angeles. À la suite de sa blessure, Crahan a été forcé de manquer la performance du groupe au Bienvenue à Rockville festival le jeudi soir (11 novembre).

Crahan a expliqué son Bienvenue à Rockville absence dans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Il a partagé un clip de NŒUD COULANT‘s Knotfest Los Angeles apparence et il a inclus le message suivant : « Mesdames et messieurs, si vous regardez d’assez près, vous pouvez localiser le cadre exact où pitre arraché complètement le tendon du biceps de la tubérosité radiale avec rétraction proximale, en amont de la fosse coronoïde de l’humérus.

« Cela étant dit, vous avez peut-être réalisé que je n’étais pas sur scène en Floride avec mes frères et ma culture ce soir. Pour ce fait, je suis attristé.

« J’ai été opérée aujourd’hui à Los Angeles, tout s’est très bien passé et je me rétablis sereinement.

« Je ne peux pas exprimer à quel point je suis heureux et béni d’avoir pu revenir en tournée après tout ce que nous avons vécu en tant que communauté ces deux dernières années. Et je promets que nous vous reverrons tous très bientôt. Merci. «

Dans une interview de 2012 avec LA Hebdomadaire, Crahan a déclaré qu’il se « blessait toujours » en jouant avec NŒUD COULANT. « Je ne sais pas si c’est parce que je suis un klutz ou un idiot, je ne sais pas », a-t-il déclaré. « Je traite chaque spectacle comme si c’était le dernier. Depuis le début, chaque spectacle dont nous nous sommes dit que cela pourrait être le dernier. Mes enfants savent que si je meurs sur scène, c’est là que j’aurais dû aller. Je ne veux pas Je veux vivre très longtemps. J’aimerais prendre ma retraite et partir sur une bonne note. »

NŒUD COULANT a interprété son nouveau single, « Le chiffon de Chapeltown », vivre pour la première fois à Knotfest Los Angeles. L’événement a été diffusé en direct au fur et à mesure, donnant aux fans l’accès à la fois à la version studio et NŒUD COULANTla performance en direct de « Le chiffon de Chapeltown » quelques heures seulement après sa première.

La version studio de « Le chiffon de Chapeltown », qui est sorti le même jour, a été produit par Joe Baressi, qui a déjà travaillé avec AVENGED SEVENFOLD, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE et CHEVELLE, parmi beaucoup d’autres.

NŒUD COULANT vient de terminer le « Knotfest Roadshow » tournée, avec le soutien de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE. La série de 29 dates, produite par Pays vivant, a débuté à la suite du groupe Knotfest Iowa spectacle de ville natale à Des Moines le 25 septembre.



