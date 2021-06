m/SIX s’associe à la chaîne de restaurants Dindigul Thalappakatti

Le compte a été gagné suite à un pitch multi-agences

m/SIX, l’agence basée sur les résultats de GroupM, a remporté les tâches de création et de média intégré pour Dindigul Thalappakatti, une chaîne de restaurants qui opère principalement dans le Tamil Nadu, Bangalore et Kerala. Le compte a été gagné suite à un pitch multi-agences. Le compte sera géré depuis le bureau de Gurgaon de m/SIX et couvrira toutes les tâches créatives et intégrées des médias ainsi que les médias sociaux.

Le restaurant Dindigul Thalappakatti est une chaîne de restaurants dont le premier point de vente a été ouvert en 1957 à Dindigul, Tamil Nadu. Le restaurant compte 82 points de vente et est présent en Inde, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Malaisie et au Sri Lanka. En Inde, le restaurant compte 76 points de vente au Tamil Nadu, au Karnataka, au Kerala et à Pondichéry. Le restaurant Thalappakatti se concentre sur une expérience culinaire de premier ordre dans le sud de l’Inde.

Selon Saket Sinha, vice-président senior et directeur de m/SIX India, l’industrie alimentaire a toujours été la préférée de l’Inde et est toujours à l’avant-garde. « Avec l’intelligence des données de m/SIX, nous allons amener la marque vers de nouveaux sommets. Grâce à la large présence de Dindigul Thalappakatti en Inde et à l’international et à l’enthousiasme de notre équipe, m/SIX renforcera encore la position du restaurant et en tirera des résultats significatifs », a-t-il ajouté.

« Alors que nous accélérons notre croissance dans diverses régions du sud de l’Inde et du Sri Lanka, nous sommes heureux de nous associer à m/SIX en tant qu’agence média. L’agilité et l’approche centrée sur le consommateur de m/SIX nous ont permis de maintenir notre leadership sur notre marché domestique et d’atteindre une pertinence de marque similaire sur les marchés cibles identifiés », a ajouté Ashutosh Bihani – PDG, Dindigul Thalappakatti.

Pour Anita Gupta, directrice adjointe de la marque, Dindigul Thalappakatti, la chaîne de restaurants s’est lancée dans la voie de la croissance et de l’expansion. « Nous sommes certains que la vision stratégique de m/SIX et sa compréhension approfondie du domaine de la catégorie aideront la marque à débloquer de nouveaux leviers de croissance. Nous attendons avec impatience un grand voyage à venir », a-t-elle déclaré.

