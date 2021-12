M. Socialist avoue… | Ligne électrique

Ceci est une note personnelle à propos de Garrison Keillor. J’ai commencé à écouter Keillor sur la Minnesota Public Radio alors que j’étais à la faculté de droit. Garrison occupait le créneau matinal de trois heures de la station cinq jours par semaine avec A Prairie Home Morning Show. Je pensais que le spectacle était si divertissant et drôle qu’il deviendrait une star.

J’ai beaucoup appris sur la musique populaire américaine en écoutant l’émission. La première fois que j’ai entendu la version d’Ella Fitzgerald de « Miss Otis Regrets », c’était quand Garrison l’a jouée. J’ai aussi appris un peu d’histoire américaine. À cette époque de l’année, en 1977 ou 1978, Garrison a lu le point de vue de Daniel Boorstin sur le grand magasin dans son histoire sociale en trois volumes Les Américains. Je pense que c’était extrait du chapitre 10 (« Les palais des consommateurs »), dans le troisième volume de Boorstin (sous-titré L’expérience démocratique). C’est un livre que je n’aurais jamais lu sans l’émission matinale de Garrison.

Après mes études de droit, j’ai quitté les villes jumelles pour travailler à St. Louis et j’ai perdu la trace de la carrière radiophonique de Garrison. Je n’ai pas été surpris quand lui et son émission ont reçu la reconnaissance nationale que je pensais qu’ils méritaient.

Mon ami Bruce Sanborn a passé en revue Garrison’s Lake Wobegon Days pour la Claremont Review of Books en 1985. Nous avons vu Garrison en ville, comme Bruce le note dans sa critique. Bruce m’a persuadé que je ne manquais de rien alors que la carrière de Garrison prospérait. Nous avons trouvé sa politique aliénante.

Il y a environ huit ans, un de mes enfants nous a demandé de l’emmener avec un invité pour voir la diffusion en direct de Garrison de A Prairie Home Companion de la Minnesota State Fair. La garnison était super. L’entretien pince-sans-rire de Garrison avec le juge du concours de sculpture sur beurre était hilarant. La musique était excellente. Même son monologue sur le lac Wobegon était divertissant.

La garnison est devenue une grosse affaire. Il a dû faire fortune en travaillant la ligne Prairie Home Companion. Si Boorstin était toujours là, il pourrait mettre à jour la deuxième partie (« Communautés de consommation ») de ce troisième volume de The Americans avec un profil de Garrison, Minnesota Public Radio, American Public Radio (la société MPR créée pour distribuer A Prairie Home Companion) , et les fans de Garrison.

Lorsque Garrison a été victime du mouvement MeToo en 2017, je me suis senti mal pour lui. J’ai commencé à fréquenter sa librairie sur Snelling Avenue à St. Paul (vendue depuis). En février 2020, juste avant la fermeture du Covid, je suis allé voir son beau spectacle avec Heather Masse des Wailin’ Jennys. J’ai pris la photo ci-dessus depuis notre siège devant la scène. Heather ne semblait pas non plus trop rebutée par le harcèlement sexuel. Mon vieil ami Rich Dworsky était le directeur musical de longue date de Garrison. Rich a accompagné Garrison et Heather pour le spectacle. Ci-dessous, une vidéo de Garrison chantant « If You Were Mine » d’Ann Reed avec Heather Masse accompagnée de Rich Dworsky et du groupe en 2016.

Garrison écrit une chronique hebdomadaire publiée par Binyamin Jokolvsky à la Jewish World Review. Garrison a déménagé à Manhattan. Je trouve ses chroniques amusantes. Binyamin me dit qu’il trouve aussi les chroniques drôles et que Garrison a beaucoup de fans new-yorkais.

La chronique de Garrison cette semaine est « M. Le socialiste avoue. Je pense que la chronique renvoie à l’état d’esprit du Minnesota. S’il est possible d’enfoncer un état d’esprit dans votre gorge, il nous l’enfonce tous les jours dans les Twin Cities. Si un état d’esprit peut être dans l’air que l’on respire, c’est dans l’air que l’on respire. Si l’air peut suffoquer, l’air est suffocant.

Garrison lui-même n’avoue pas voir la colonne exactement de cette façon. Sur son site, il intitule la rubrique « M. Le socialiste avoue son amour pour l’opéra. Lisez entre les lignes pour voir si vous pensez que sa confession se limite à un amour de l’opéra.