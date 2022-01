M. Spock rayonne pour une campagne d’affichage de vaccins

Le visage de M. Spock orne un panneau publicitaire pro-vaccination à Los Angeles. (Julie Nimoy via Twitter)

Cela fait presque sept ans que Leonard Nimoy, l’acteur qui a créé le rôle de M. Spock dans « Star Trek », est décédé des suites d’une maladie respiratoire – mais son personnage pourrait bientôt apparaître sur un panneau d’affichage près de chez vous, dans le cadre d’un élargissement campagne pour encourager la vaccination contre le COVID-19.

Le premier tour de la campagne, organisé par la famille de Nimoy et le LA Care Health Plan avec la bénédiction de ViacomCBS, est en préparation à Los Angeles depuis mai dernier. Une conception de panneau d’affichage présente Nimoy dans son rôle de M. Spock, faisant le salut Vulcain aux doigts fendus avec le titre « Sauvez l’humanité : faites-vous vacciner ! C’est la chose logique à faire. L’autre conception montre des humains portant des masques dans une lueur de Star Trek et tire pleinement parti de la ligne d’accroche « Live Long and Prosper » de Spock.

« L’expression ‘Live Long and Prosper’ diffuse un message auquel mon père croyait fermement – non seulement pour une vie longue et saine, mais elle représente également la paix, la tolérance, la diversité et l’unité », a déclaré Julie Nimoy, la fille de l’acteur, dans un communiqué de presse. « Ce projet est vraiment une continuation de sa mission sur la santé pulmonaire. »

Le mari de Julie Nimoy, David Knight, a déclaré à . dans un e-mail que la « campagne de LA n’est que la première étape ».

« De nouveaux panneaux d’affichage à New York, Boston, Chicago, DC, Seattle et Miami sont déjà en discussion », a écrit Knight. « En outre, nous discutons actuellement avec l’Organisation mondiale de la santé de panneaux d’affichage supplémentaires spécifiquement sur l’équité en matière de vaccins dans les grandes villes du monde. »

Knight et son épouse sont en charge de la Nimoy Knight Foundation, une organisation à but non lucratif qui vise à accroître la sensibilisation aux maladies pulmonaires et à la prévention en hommage à Leonard Nimoy. La fondation travaille également à la construction d’une statue en hommage à Vulcain à l’extérieur du musée des sciences de Boston.

Le mois dernier, Julie Nimoy a prêté un collier en argent sterling « Live Long and Prosper » à l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos pour un voyage suborbital dans l’espace, faisant suite au vol spatial du capitaine de Star Trek William Shatner en octobre.