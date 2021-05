M. Tambourine Man: l’identité derrière l’inspiration de Dylan

Un guitariste on-off pour Bob Dylan, un compositeur de films acclamé, et un séjour de cinq ans en tant que fermier de noix de macadamia à Hawaï… C’est une carrière non conventionnelle et qui suggère l’obscurité pour l’homme derrière elle. Et pourtant, c’est aussi le CV de la personne qui était, soi-disant, le Mr. Tambourine Man derrière la chanson acclamée de Dylan.

Qui était M. Tambourine Man?

Le drame a suivi Bruce Langhorne toute sa vie. Après avoir quitté Tallahassee comme un enfant, il a déménagé avec sa mère bibliothécaire, Dorothy, à Harlem et a commencé à apprendre le violon. Ses jours de prodige se sont terminés à l’âge de 12 ans, lorsqu’il s’est fait sauter le bout de deux doigts et son pouce droit après s’être accroché trop longtemps à un feu d’artifice artisanal appelé bombe aux cerises. «Au moins, je n’aurai plus à jouer du violon», dit-il à sa mère en pleurs.

Bien qu’il ait inspiré plus tard la chanson de M. Tambourine Man of Dylan, le garçon qui avait grandi en aimant la musique de Louis Jordan a pris la guitare et, comme Django Reinhardt, a trouvé un moyen de contourner son handicap. Bien qu’il ne puisse pas gratter, le jeune Langhorne est devenu un joueur de cueillette des doigts accompli et a déclaré: «Je suis devenu un très bon accompagnateur parce que j’étais vraiment obligé d’écouter.

Après avoir travaillé comme artiste de rue et dans les clubs folk de New York, le talent de Langhorne a circulé et il a joué une session avec Dylan en octobre 1962, présentant sa superbe guitare sur «Corrina, Corrina» pour The Freewheelin ‘Bob Dylan. Ses puissantes lignes de guitare électrique illuminent également des chansons telles que «Subterranean Homesick Blues» et «Maggie’s Farm» de Bringing It All Back Home. Dylan a déclaré: «Si Bruce jouait avec vous, c’est tout ce dont vous auriez besoin à peu près n’importe quoi.»

Avec qui d’autre Bruce Langhorne a-t-il joué?

Langhorne a joué avec beaucoup d’autres musiciens de premier plan, dont Joan Baez et Harry Belafonte, mais pensait que son meilleur travail était avec Dylan. «La connexion que j’avais avec Bobby était télépathique», dit-il.

Dylan aurait été inspiré pour écrire «M. Tambourine Man », sur lequel joue également Langhorne, après l’avoir vu arriver pour une séance d’enregistrement tenant un tambour turc géant sur cadre avec des cloches qui tintent attachées à ses bords. Cela ressemblait à un tambourin de la taille d’une pizza extra-large.

Dans les notes de pochette de son coffret Biograph, Dylan a déclaré: «’M. Tambourine Man ‘a été inspiré par Bruce Langhorne. Bruce jouait de la guitare avec moi sur plusieurs des premiers disques. Il avait ce gigantesque tambourin. C’était vraiment gros. C’était aussi gros qu’une roue de chariot. Il jouait, et cette vision de lui jouant de ce tambourin est restée dans mon esprit. Je ne sais pas si je lui ai déjà dit ça.

Langhorne appréciait la notoriété, bien qu’il ait noté avec ironie que Dylan «avait un merveilleux sens de l’humour et la capacité de laisser les gens laisser sortir assez de corde pour se pendre.

Sa carrière à Hollywood a été lancée lorsque le trompettiste de jazz Hugh Masekela, avec qui Langhorne avait tourné, l’a présenté à l’acteur Peter Fonda. Il a ensuite composé la musique du film The Hired Hand de Fonda et de Fighting Mad de Jonathan Demme. Il a également travaillé sur la bande originale de Dylan de Pat Garrett & Billy The Kid de Sam Peckinpah.

Après avoir reçu un diagnostic de diabète de type 2, Langhorne et son amie Cynthia Riddle ont parcouru les marchés de Los Angeles jusqu’à ce qu’ils trouvent le bon mélange de poivrons africains pour répondre à son désir de sauces savoureuses et épicées sans sodium ni sucre. Il a commercialisé son produit avec succès sous le label Brother Bru Bru’s. Il revient également à la musique et joue du piano sur son seul disque solo, Tambourine Man, sorti en 2011.

Comment Bruce Langhorne est-il mort?

Après avoir subi un accident vasculaire cérébral en 2015, Langhorne a passé ses dernières années dans un hospice jusqu’à sa mort d’une insuffisance rénale, à Venise, en Californie, le 14 avril 2017.

Le tambour à cadre turc rayé et jauni qui est devenu l’inspiration du personnage de M. Tambourine Man est maintenant l’un des 6000 objets conservés aux Archives Bob Dylan à Tulsa, Oklahoma. La chanson, interprétée pour la première fois par Dylan au Royal Festival Hall de Londres, en mai 1964, a un message chaleureux et spirituel qui continue de ravir («Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me / In the jingle-jangle mornin ‘/ Je viendrai te suivre ”).

Et qu’a pensé Langhorne de la chanson elle-même? “Je l’aime bien. Je pense que c’est une bonne chanson. Oui », a-t-il déclaré à Richie Unterberger, ajoutant, en riant,« et c’est à propos de moi. Si je voulais alimenter un grand ego, ce serait une façon de le faire… eh bien, j’ai un grand ego.