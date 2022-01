M1 iMac Amazon, les plus bas historiques à 100 $ de réduction, et plus encore

Au milieu de la semaine de travail, le dernier iMac M1 d’Apple est revenu au plus bas historique d’Amazon. C’est en plus de pouvoir bénéficier d’une remise rare sur les modèles d’iPad mini 6 cellulaires, ainsi que sur Beats Flex avec la puce W1 d’Apple pour 40 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le dernier iMac M1 d’Apple revient aux plus bas historiques d’Amazon

Amazon propose actuellement des remises sur le dernier iMac M1 d’Apple à partir de 1 249 $ pour le modèle d’entrée de gamme 7 cœurs/8 Go/256 Go. Cherchant normalement 1 299 $, vous ne regardez que la deuxième baisse de prix Amazon sur cette configuration ainsi que le meilleur prix depuis des mois. Le modèle élevé à 8 cœurs est réduit à 1 599 $, vous faisant économiser 100 $ et marquant un nouveau plus bas historique.

Le dernier iMac M1 d’Apple a été rafraîchi l’année dernière avec Apple Silicon sous le capot ainsi qu’un extérieur radicalement repensé pour correspondre. Basculant sur un écran 4K Retina avec True Tone et une caméra FaceTime 1080p, il y a également six haut-parleurs capables de fournir une lecture Spatial Audio. Sans oublier une paire de ports Thunderbolt et jusqu’à 512 Go de stockage pour compléter le package avec 8 Go de RAM. Regardez de plus près notre couverture des premières impressions, puis rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Le nouvel iPad mini 6 cellulaire d’Apple se situe à 1 $ du plus bas historique

Amazon propose désormais l’Apple iPad mini 6 Wi-Fi + Cellular 64 Go pour 630 $ dans plusieurs styles. Marquant une remise rare depuis son lancement l’automne dernier, l’offre d’aujourd’hui se situe à 1 $ du plus bas historique et est en baisse par rapport à son prix habituel de 649 $.

Reprenant de nombreuses fonctionnalités de signature de ses dernières tablettes, le nouvel iPad mini 6 arrive avec un écran Retina bord à bord de 8,3 pouces ainsi que Touch ID dans le bouton d’alimentation. Il y a aussi le support Apple Pencil ajouté, avec la puce A15 Bionic alimentant toute l’expérience. Je suis moi-même un converti récent et j’adore le facteur de forme compact. Ne vous contentez pas de me croire sur parole, car notre examen des premières impressions note à quel point sa taille est parfaite sans sacrifier les performances. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Apportez le Beats Flex avec la puce W1 d’Apple lors de votre prochain entraînement

Amazon propose actuellement les écouteurs sans fil Beats Flex pour 40 $. En baisse par rapport au tarif habituel de 50 $, l’offre d’aujourd’hui se situe à 1 $ du prix du Black Friday tout en vous faisant économiser 20 %.

Parfait pour accompagner les courses axées sur la résolution du Nouvel An ou d’autres entraînements, le Beats Flex arbore un design autour du cou qui contient un microphone en ligne avec des commandes de lecture. Notamment, vous trouverez également la puce W1 d’Apple qui permet un couplage rapide avec jusqu’à 12 heures de lecture sur une seule charge. La résistance à l’eau et à la transpiration ajoutée est également une belle touche. Retrouvez tous les autres détails dans notre examen pratique.

