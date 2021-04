M1 iMac Tidbits: Stockage, RAM, clavier Touch ID, plus

Après avoir annoncé le tout nouvel iMac M1 aujourd’hui lors de l’événement Spring Loaded, Apple a partagé tous les détails du Mac tout-en-un totalement repensé. Regardons ce qui vous manque avec le modèle de base à 1299 $, les options de stockage et de RAM, les E / S, le nouveau Touch ID Magic Keyboard, et plus encore.

L’iMac M1 24 pouces est disponible en trois configurations standard avec des configurations personnalisées également disponibles pour augmenter le stockage et la RAM. Notamment, l’iMac de base 2021 manque quelques fonctionnalités et avantages différents de la version moyenne et haut de gamme. Et même avec les nouveaux iMac M1 en commande fin avril, Apple vend toujours l’ancienne version Intel 27 pouces.

IMac de base M1

L’iMac M1 d’entrée coûte 1299 $ et est livré avec un processeur à 8 cœurs et un GPU à 7 cœurs. Il offre 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD.

Cependant, vous n’obtenez pas le port Ethernet intégré dans le bloc d’alimentation fourni avec les iMac M1 milieu et haut de gamme (ou vous devrez payer pour la mise à niveau). Vous n’obtenez également que deux ports Thunderbolt / USB 4 et un Magic Keyboard standard (Touch ID coûte en supplément).

Il est disponible en quatre couleurs (au lieu de sept): bleu, vert, rose et argent. Et des options de stockage pour les constructions personnalisées jusqu’à 1 To et la RAM jusqu’à 16 Go.

IMac M1 moyens, haut de gamme et personnalisés

Les iMac M1 plus chers commencent et 1499 $ et plus. Vous disposez d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 8 cœurs, des options de stockage jusqu’à 2 To et de la RAM jusqu’à 16 Go.

L’adaptateur secteur est livré avec un port Gigabit Ethernet intégré et il y a deux ports Thunderbolt / USB 4 à l’arrière et deux ports USB 3. Ils sont également livrés en standard avec le nouveau Magic Keyboard avec Touch ID.

Un autre avantage des modèles plus chers est sept choix de couleurs: bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et violet.

Option VESA, Touch ID Magic Keyboard, et plus

Tous les modèles M1 iMac sont dotés du nouveau design ultra-fin, d’un écran 4,5K 24 pouces, d’une puce M1, d’un nouveau câble d’alimentation magnétique, du Wi-Fi 6, de la prise en charge de Thunderbolt 4, de la webcam FaceTime HD 1080p, de la prise en charge de Dolby Atmos, etc.

Il est également possible d’acheter le nouvel iMac 2021 avec un support VESA. Il tourne au même prix pour opter pour le support au lieu du support.

Fait intéressant, pour l’instant, Apple n’a pas mis en vente les nouveaux claviers Touch ID Magic. Mais ils fonctionneront avec tous les Mac M1.

L’iMac M1 sera disponible à la commande à partir du 30 avril avec une livraison à partir de la «seconde quinzaine de mai».

