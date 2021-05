M1 iMac toujours disponible pour la livraison en mai, mais certaines couleurs sont maintenant repoussées en juin

Les commandes d’iMac M1 ont débuté ce matin avec le tout nouveau design disponible en sept couleurs. Bien qu’il existe des modèles encore disponibles pour la première livraison le 21 mai, certaines couleurs sont maintenant repoussées en juin.

Apple propose une grande variété d’iMac M1 si l’on considère toutes les options de stockage et de RAM plus sept couleurs (quatre pour le modèle de base).

Les premières livraisons pour les précommandes du nouvel iMac devraient arriver d’ici le 21 mai, mais après que la disponibilité ait été ouverte pendant environ cinq heures, un certain nombre de couleurs ont maintenant des délais d’expédition allant jusqu’à la mi-juin.

Au moment de la rédaction de cet article, l’iMac M1 à 1299 $ de base est toujours expédié d’ici le 21 mai dans les quatre couleurs, même pour les options de fabrication à la commande.

Mais les modèles d’iMac milieu et haut de gamme, en particulier en jaune, orange et violet, ont glissé jusqu’au 8-22 juin. Le bleu et le vert ont glissé de quelques jours seulement du 24 mai au 1er juin, l’argent étant la seule option pour les machines de milieu et haut de gamme encore arrivées le 21 mai.

Pour l’instant, la plupart des options de fabrication à la commande n’augmentent pas l’estimation d’expédition (à l’exception de la mise à niveau de 2 To sur certaines couleurs).

