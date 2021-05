M1 iPad Pro maintenant disponible en pré-commande à partir de 799 $

Le tout nouvel iPad Pro d’Apple alimenté par M1 est maintenant disponible en précommande, les premières livraisons étant prévues pour le 21 mai. Outre le nouveau processeur M1, les deux nouveaux modèles d’iPad Pro disposent d’une connectivité Thunderbolt, tandis que le 12.9 Le modèle en pouces utilise un nouvel écran Liquid Retina XDR.

Apple affirme que ce nouvel écran «offre une vue encore plus étendue et une expérience HDR époustouflante». L’iPad Pro dispose d’environ 2500 zones de gradation locales, permettant un rapport de contraste de 1 000 000: 1 et une luminosité de pointe de 1 600 nits.

Le nouvel iPad Pro dispose également d’un système de caméra amélioré pour les cas d’utilisation de la photographie et de la réalité augmentée. La caméra frontale dispose désormais d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels. Pour les appels FaceTime, la nouvelle caméra ultra-large effectue désormais un panoramique automatique pour garder la personne dans le cadre lorsqu’elle se déplace dans la pièce.

L’iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ – le même que son prédécesseur – et le modèle 12,9 pouces commence à 1099 $, ce qui représente une augmentation de prix de 100 $.

Les deux modèles sont disponibles en 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et une toute nouvelle configuration de 2 To. Il existe également une connectivité 5G pour la première fois, y compris la prise en charge de mmWave 5G aux États-Unis.

Voici des détails sur les configurations iPad Pro les plus chères que vous pouvez commander aujourd’hui:

IPad Pro 11 pouces avec cellulaire et stockage de 2 To: 2099 $ iPad Pro 12,9 pouces avec cellulaire et stockage de 2 To: 2399 $

Vous pouvez commander le nouvel iPad Pro sur le site Web d’Apple dès aujourd’hui. Vous pouvez également commander le nouveau Magic Keyboard, disponible pour la première fois en blanc. Envisagez-vous de commander? Faites-nous savoir dans les commentaires.

