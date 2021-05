M1 iPad Pro peut télécharger les mises à jour logicielles iPadOS sur 5G

Avec la vente officielle de l’iPad Pro M1, Apple a commencé à mettre à jour certaines de ses pages d’assistance pour inclure plus de détails sur son nouveau lancement. Dans l’un de ceux-ci, la société explique ce que les utilisateurs peuvent faire en 5G avec l’iPad Pro M1.

Avec un modèle 5G de l’iPad Pro 12,9 pouces de cinquième génération ou de l’iPad Pro 11 pouces de troisième génération, les utilisateurs peuvent activer «des fonctionnalités d’utilisation plus élevée des données pour les applications et les tâches système».

«Il s’agit notamment de FaceTime de meilleure qualité, de contenu haute définition sur Apple TV, de chansons et de vidéos Apple Music et de mises à jour iPadOS sur cellulaire. Ce paramètre permet également aux applications tierces d’utiliser davantage de données cellulaires pour des expériences améliorées. Il s’agit du paramètre par défaut avec certains forfaits de données illimités, en fonction de votre opérateur. Ce paramètre utilise plus de données cellulaires. “

Avec un iPad Pro 5G M1 activé, les utilisateurs peuvent décider d’autoriser ou non plus de données sur la 5G. Avec le mode Standard, par exemple, il permet des mises à jour automatiques et des tâches en arrière-plan sur les téléphones portables et utilise les paramètres de qualité standard pour la vidéo et FaceTime.

L’utilisateur peut même activer l’option Low Data Mode, qui permet de réduire l’utilisation du Wi-Fi et des données cellulaires en interrompant les mises à jour automatiques et les tâches en arrière-plan.

Hormis l’iPad Pro M1, pour l’instant, seul l’iPhone 12 prend en charge une connexion 5G. Apple dit que lorsque la 5G est activée, trois icônes différentes peuvent apparaître pour l’utilisateur:

5G: Le réseau 5G de votre opérateur est disponible et votre iPad peut se connecter à Internet via ce réseau. Non disponible dans toutes les régions.

5G +: La version 5G à fréquence plus élevée de votre opérateur est disponible ou votre iPad dispose d’une connexion active sur ce réseau. Non disponible dans toutes les régions.

5G UW: La version à fréquence plus élevée de la 5G de votre opérateur est disponible, ou votre iPad dispose d’une connexion active sur ce réseau. Non disponible dans toutes les régions.

Dans les paramètres de l’iPad, dans l’onglet Données cellulaires, les utilisateurs peuvent choisir comment leur tablette va utiliser le réseau 5G:

5G automatique: Active le mode Smart Data. Lorsque les vitesses 5G ne fournissent pas une expérience nettement meilleure, votre iPad passe automatiquement en LTE, ce qui économise la durée de vie de la batterie.

5G activé: Utilise toujours le réseau 5G lorsqu’il est disponible. Cela peut réduire la durée de vie de la batterie.

LTE: Utilise uniquement le réseau LTE, même lorsque la 5G est disponible.

Lire la suite:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: