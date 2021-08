M1 Mac mini avec 10 Go ethernet désormais disponible sur Apple Refurb Store

Après qu’Apple a commencé à vendre l’iMac M1 de 24 pouces via son magasin remis à neuf, le Mac mini M1 avec 10 Go d’Ethernet est désormais également disponible à un prix inférieur.

Cela a été découvert pour la première fois par le développeur Paul Haddad, qui a publié la nouvelle sur son compte Twitter. Il existe plusieurs options disponibles, et les utilisateurs peuvent obtenir un rabais de plus de 100 $.

Le M1 Mac mini a été dévoilé pour la première fois l’année dernière avec le M1 MacBook Air et le M1 MacBook Pro. Puis, en avril, Apple a ajouté une autre option avec un port Ethernet 10 Gigabit pour 100 $ de plus.

Le M1 Mac mini peut être personnalisé jusqu’à 16 Go de RAM, 2 To de stockage SSD et 10 options Ethernet Gigabit. C’est le Mac le plus abordable d’Apple et c’est l’option pour de nombreuses personnes qui souhaitent essayer macOS pour la première fois.

Ce Mac n’est pas livré avec un clavier, une souris ou un écran, vous devrez donc les acheter séparément ou utiliser ce que vous avez déjà à la maison ou au travail.

Les rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur un nouveau Mac mini qui sera annoncé dans les prochains mois, selon Mark Gurman de Bloomberg. Il dit que ce nouveau modèle aura également un design mis à jour et plus de ports que le modèle actuel. Au début du mois, Gurman a écrit que le prochain Mac mini arrivera peu après la nouvelle version du MacBook Pro.

Selon YouTuber Jon Prosser, le prochain Mac mini alimenté par M1X présentera également une nouvelle génération de design industriel pour le Mac autonome d’Apple. Selon lui, le Mac mini 2021 comportera un nouveau châssis externe avec une surface réfléchissante « semblable à du plexiglas » sur le dessus dans un boîtier autrement en aluminium.

Vous pouvez trouver le Mac mini M1 reconditionné avec un port Ethernet de 10 Go ici.

