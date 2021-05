M1 MacBook Air 149 $ de rabais, offres Apple Watch SE, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont soulignées par un nouveau plus bas historique sur le MacBook Air M1 d’Apple à 149 $ de rabais. De plus, économisez 40 $ sur les styles Apple Watch SE aux côtés de l’éclairage intelligent Philips Hue de 17 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez 149 $ sur le dernier MacBook Air M1 d’Apple

Amazon propose actuellement le dernier Apple M1 MacBook Air 512 Go 13 pouces pour 1 100 $. Atteignant normalement 1 249 $, l’offre d’aujourd’hui représente 149 $ d’économies, bat notre précédente mention de 49 $ et marque un nouveau plus bas historique. Vous pouvez également évaluer le modèle d’entrée de gamme de 256 Go pour 899 $, vous permettant d’économiser 100 $ du prix habituel.

Le dernier MacBook Air d’Apple est centré sur un écran Retina de 13 pouces et soutenu par des performances améliorées grâce à la puce M1 qui prolonge également la durée de vie de la batterie, le tout sans ventilateur intégré. Cela s’ajoute à 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, ainsi qu’à une paire de ports Thunderbolt et à la prise en charge du Wi-Fi 6 pour compléter le package. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Obtenez 40 $ de rabais sur les styles Apple Watch SE

Amazon propose actuellement une sélection de modèles Apple Watch SE avec le style GPS + Cellular Space Grey Aluminium de 40 mm à 289 $. Atteignant normalement 329 $, l’offre d’aujourd’hui représente 40 $ d’économies, se situe à moins de 10 $ du niveau le plus bas de tous les temps et constitue le meilleur prix de l’année. Vous pourrez également économiser sur des styles supplémentaires à partir de 269 ​​$.

Apple Watch SE arrive avec un design plus abordable que le produit phare de la série 6, mais contient toujours la plupart des fonctionnalités les plus populaires. Il existe un écran Retina OLED qui est complété par une conception résistante à la natation, une surveillance de la fréquence cardiaque et d’autres fonctionnalités de suivi de la condition physique. Bien que vous manquiez ici le capteur de sang / oxygène.

Économisez sur l’éclairage intelligent Philips Hue à partir de 17 $

eBay propose actuellement une réduction sur une sélection de lampes intelligentes et d’accessoires Philips Hue à partir de 17 $. Notre premier choix est la lampe intelligente Bluetooth portable Philips Hue Go pour 68 $. En baisse par rapport à son tarif en vigueur de 80 $, l’offre d’aujourd’hui représente 12 $ d’économies et constitue le meilleur prix de l’année.

Hue Go propose une conception alimentée par batterie qui élargira votre maison intelligente avec 520 lumens d’éclairage multicolore que vous pouvez apporter à peu près n’importe où. Outre les commandes Siri, Alexa et Assistant, il existe également une connectivité Bluetooth ainsi qu’un bouton intégré pour basculer manuellement entre les couleurs et les effets. Vous pouvez également regarder de plus près dans notre examen du modèle de la génération précédente.

