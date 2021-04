M1 MacBook Air maintenant 111 $ de rabais, Nomad 25% de rabais, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par le dernier MacBook Air 13 pouces M1 d’Apple sur 111 $ de rabais, Les nomades 25% de réduction vente de printemps, et ce kit de démarrage Lutron Caseta HomeKit à 80 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez jusqu’à 111 $ sur le dernier MacBook Air 13 pouces M1 d’Apple

Le revendeur Apple agréé Expercom propose actuellement le dernier MacBook Air 13 pouces M1 de 948 $ pour le modèle d’entrée de gamme. En baisse de 999 $, l’offre d’aujourd’hui représente 51 $ d’économies, soit 1 $ selon notre mention précédente, et l’un des meilleurs prix de l’année. Vous pouvez également économiser jusqu’à 111 $ sur des configurations haut de gamme avec une RAM et un espace de stockage améliorés.

Hier a vu le lancement du premier iMac alimenté par M1, mais ceux qui souhaitent travailler loin du bureau trouveront le dernier MacBook Air d’Apple pour faire l’affaire. Centré autour d’un écran Retina de 13 pouces, vous trouverez des performances améliorées grâce à la puce M1, ainsi qu’une durée de vie accrue de la batterie et une construction sans ventilateur. Cela comprend jusqu’à 16 Go de RAM et 2 To de stockage SSD, ainsi qu’une paire de ports Thunderbolt et la prise en charge du Wi-Fi 6 pour compléter le package.

25% de rabais sur les soldes de printemps de Nomad

Nomad lance aujourd’hui une nouvelle vente de printemps sur l’ensemble du site qui prend 25% de réduction toute sa collection d’étuis pour iPhone 12, de bracelets Apple Watch et d’autres accessoires en cuir. Parmi toutes les offres, notre premier choix est l’étui en cuir Rugged Folio pour iPhone 12 MagSafe pour 60 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 80 $, l’offre d’aujourd’hui représente 20 $ d’économies et marque le tout premier rabais que nous ayons vu.

Disponible pour tous les modèles d’iPhone 12, l’étui folio MagSafe de Nomad offre une protection supplémentaire à votre téléphone avec une élégante finition en cuir Horween. Outre la protection contre les chutes de 10 pieds, la couverture folio peut contenir six cartes d’identité et dispose d’une doublure douce pour protéger votre écran. Regardez de plus près notre couverture de lancement.

Le kit de démarrage de gradateur Caseta HomeKit de Lutron tombe à 80 $

Amazon propose actuellement le kit de démarrage de variateur intelligent Lutron Caseta pour 80 $. Atteignant normalement 100 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 20%, correspond au plus bas de tous les temps et constitue la première réduction de prix de l’année. Ce kit de démarrage comprend tout le nécessaire pour décorer votre maison intelligente avec l’écosystème Lutron Caseta.

Le long du pont, qui associe tout, vous trouverez un variateur de lumière encastré aux côtés d’une télécommande Pico pour contrôler les choses depuis le canapé. L’ensemble du système s’intègre à HomeKit ainsi qu’à Alexa et à l’Assistant pour le contrôle vocal, la configuration des automatisations ou simplement l’utilisation de votre smartphone pour atténuer les plafonniers.

Économisez sur les supports de charge elago MagSafe à partir de 19 $

La boutique Amazon officielle d’elago propose actuellement son duo de plateaux de chargement MS MagSafe pour 22 $. En baisse par rapport à son tarif courant de 28 $ que vous paierez pour d’autres styles en ce moment, l’offre d’aujourd’hui représente 20% d’économies et correspond à notre mention précédente pour le plus bas de tous les temps. Le nouveau MS Charging Tray Duo d’elago porte bien son nom avec de l’espace pour faire le plein d’un iPhone et d’une Apple Watch. L’accessoire en silicone a de la place pour s’insérer dans un chargeur officiel MagSafe et Apple Watch, ainsi qu’un divot pour reposer les AirPods ou vos clés. Achetez un autre modèle sur 19 $ ici.

Économisez jusqu’à 33% sur les caméras Anker eufy HomeKit et plus

Amazon propose actuellement une sélection de caméras de sécurité pour la maison intelligente Anker eufy, de sonnettes vidéo et de serrures intelligentes mettant en vedette le kit eufyCam 2C 2-Cam sur 170 $. Atteignant normalement 220 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 50 $ et réduit le prix pour correspondre à notre mention précédente ainsi qu’au plus bas de tous les temps.

Armé de la prise en charge de HomeKit, ce package eufyCam 2C comprend une paire de caméras 1080p à côté d’une station de base. Les conceptions entièrement sans fil sont soutenues par une autonomie de 180 jours et des boîtiers résistants aux intempéries afin que vous puissiez les monter à peu près n’importe où. Les alertes de mouvement, la détection humaine et la vision nocturne complètent les fonctionnalités remarquables.

