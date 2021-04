M1 MacBook Air tombe à un nouveau plus bas à 100 $ de réduction, AirPods Pro, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont soulignées par un nouveau plus bas historique sur le dernier MacBook Air M1 d’Apple à 100 $ de rabais. C’est à côté 449 $ d’économies sur les MacBook Pro et AirPods Pro de la génération précédente à 200 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le MacBook Air M1 de 512 Go d’Apple est maintenant à un nouveau niveau record avec 100 $ de réduction

Amazon propose actuellement l’Apple M1 13 pouces MacBook Air 512 Go pour 1 149 $. En baisse par rapport à son taux habituel de 1 249 $, l’offre d’aujourd’hui représente 100 $ d’économies, 50 $ sous les baisses de prix précédentes et marque un nouveau plus bas historique. Le nouveau MacBook Air d’Apple présente un design familier de 13 pouces, mais avec des composants internes entièrement révisés qui offrent une autonomie de batterie exceptionnelle et des gains de performances notables malgré une construction sans ventilateur. En plus de 512 Go de stockage et de 8 Go de RAM, il existe également une paire de ports Thunderbolt 4, ainsi que le Magic Keyboard d’Apple et une autonomie de plus de 18 heures. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique

Économisez 449 $ sur le MacBook Pro de la génération précédente d’Apple

Amazon propose actuellement le MacBook Pro 13 pouces 2020 de la génération précédente d’Apple i5 / 16 Go / 1 To pour 1 550 $ dans un état renouvelé. Atteignant normalement 1 999 $, l’offre d’aujourd’hui représente 449 $ d’économies, bat l’offre actuelle d’Amazon sur un nouveau modèle de condition de 199 $ et marque le meilleur prix que nous ayons vu à ce jour.

Si la gamme actuelle de MacBook M1 ne vous convient pas, cette machine Intel est livrée avec un processeur de 10e génération aux côtés de quatre ports Thunderbolt 3, 1 To de stockage et 16 Go de RAM. C’est à côté d’un écran True Tone Retina, d’une barre tactile et de graphiques Intel Iris avec 10 heures d’autonomie de la batterie pour compléter les fonctionnalités notables.

Les AirPods Pro tombent à 200 $ sur Amazon

Amazon propose actuellement Apple AirPods Pro pour 200 $. Atteignant normalement 249 $, l’offre d’aujourd’hui représente 49 $ d’économies, se situe à moins de 1 $ de notre mention précédente et est le troisième meilleur prix cette année.

Les AirPods Pro prennent tout ce qui a rendu populaires les véritables écouteurs sans fil standard d’Apple, les améliore avec une annulation active du bruit, un boîtier repensé, une résistance à l’eau IPX4 et jusqu’à 24 heures de lecture.

La lampe de couleur dimmable HomeKit de meross tombe à 19 $

La vitrine officielle de meross d’Amazon propose actuellement sa lampe de couleur dimmable HomeKit pour 19 $. Atteignant normalement 30 $, l’offre d’aujourd’hui est l’une des premières baisses de prix notables que nous ayons vues et marque un nouveau plus bas historique.

Cette lampe intelligente à intensité variable s’intégrera à Siri grâce à la prise en charge de HomeKit aux côtés d’Alexa et de l’Assistant. Avec des commandes tactiles intégrées associées à la prise en charge du smartphone, cette lampe a une température de couleur réglable ainsi qu’un éclairage couleur qui en fait un excellent ajout à la table de chevet ou ailleurs dans votre configuration intelligente.

La barre de son Alto 9+ AirPlay 2 Dolby Atmos de TCL revient à son plus bas niveau historique à 249 $

Amazon propose la barre de son TCL Alto 9+ 3.1 Dolby Atmos avec AirPlay 2 pour 249 $. Cette économie de 51 $ ramène le prix à son plus bas niveau, que nous n’avons suivi qu’une seule fois auparavant.

Cette dernière itération de la gamme de cinéma maison TCL est soutenue par le son surround Dolby Atmos et la technologie RAY ∙ DANZ pour une «scène sonore incroyablement immersive et ultra-large». Profitez d’un son cristallin avec des basses que vous pouvez ressentir, grâce au caisson de basses sans fil compatible Bluetooth. Et connectez tous vos favoris à la maison via l’intégration AirPlay 2, Bluetooth ou Chromecast.

