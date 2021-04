M1 MacBook Pro maintenant 149 $ de rabais, Apple TV à partir de 155 $ et plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par le dernier MacBook Pro M1 sur 149 $ de rabais, de rares remises rénovées sur Apple TV 4K à partir de 155 $et les écouteurs sans fil Beats Studio3 à 188 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le dernier MacBook Pro M1 d’Apple maintenant 149 $ de réduction

Amazon propose actuellement le dernier MacBook Pro 13 pouces M1 / ​​8 Go / 512 Go d’Apple pour 1 350 $. En baisse par rapport au taux habituel de 1499 $, l’offre d’aujourd’hui représente 149 $ d’économies, se situe à moins de 1 $ du plus bas de tous les temps et constitue le deuxième meilleur prix à ce jour. Vous pourrez également récupérer le modèle de 256 Go pour 1 150 $ à la caisse, une économie de 100 $ par rapport au tarif en vigueur.

Le dernier MacBook Pro d’Apple livre sa puce M1 avec jusqu’à 512 Go de stockage et 8 Go de RAM. Son écran Retina de 13 pouces est accompagné d’une autonomie de 17 heures, d’une paire de ports Thunderbolt 3 et d’une connectivité Wi-Fi 6. La TouchBar d’Apple complète le package avec sa dernière itération Magic Keyboard.

Apple TV 4K voit de rares remises rénovées à partir de 155 $

Apple propose actuellement sa dernière Apple TV 4K 64 Go pour 169 $ en état remis à neuf certifié. Atteignant généralement 199 $ à l’état neuf, l’offre d’aujourd’hui représente 30 $ d’économies et est la plus basse que nous ayons vue dans toutes les conditions cette année. Vous pourrez également noter le modèle de 32 Go pour 155 $ via eBay, en baisse de 179 $. Dans les deux cas, les baisses de prix d’aujourd’hui sont des occasions rares de marquer la boîte de streaming d’Apple pour moins que la vente au détail.

Apple TV 4K offre du contenu Ultra HD avec prise en charge du HDR et plus encore. En plus de pouvoir agir comme un hub pour étendre votre configuration HomeKit, il existe un contrôle Siri intégré qui peut être consulté à partir de la télécommande à commande vocale. Parfait pour profiter de films, d’émissions de télévision, d’Apple Arcade et bien plus encore pour les membres de l’écosystème Apple.

Le casque sans fil Beats Studio3 atteint 188 $

Amazon propose maintenant les écouteurs supra-auriculaires sans fil Beats Studio3 de 188 $. Régulièrement 350 $ d’Apple, l’offre d’aujourd’hui représente jusqu’à 160 $ ​​d’économies et le prix le plus bas que nous puissions trouver.

Outre la puce Apple W1 pour la «connectivité Bluetooth sans fil de classe 1» et l’efficacité de la batterie, cet ensemble contient une «suppression adaptative pure du bruit» pour bloquer activement le bruit externe ainsi qu’un «étalonnage audio en temps réel» et jusqu’à 22 heures de batterie durée de vie par charge (40 heures sans Pure ANC engagée). À partir de là, une charge Fast Fuel d’une minute offre trois heures de lecture avec des coussins doux sur l’oreille, un accès Siri, et plus encore.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et soutenir . en cours de route!

