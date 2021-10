M1 Max offre des graphismes jusqu’à 181 % plus rapides que les précédents MacBook Pro 16 pouces

Apple a dévoilé cette semaine les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, alimentés par les puces Apple Silicon M1 Pro et M1 Max. Un premier benchmark a déjà révélé que le processeur M1 Max offre deux fois les performances de la puce M1, et maintenant un score Metal de Geekbench 5 montre que le M1 Max offre des graphismes jusqu’à 181% plus rapides que les GPU du précédent MacBook 16 pouces. Pro.

Un autre test de référence exécuté avec le nouveau MacBook Pro récemment téléchargé sur le site Web de Geekbench montre que le GPU de la puce M1 Max a obtenu un score de 68870 dans le test Geekbench 5 Metal. Selon le site, le score provient de la version haut de gamme de la puce M1 Max avec 64 Go de RAM.

Par rapport à l’AMD Radeon Pro 5300M, qui est le GPU du modèle de base du précédent MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel, la puce M1 Max a des graphismes 181% plus rapides, car l’AMD 5300M ne marque que 24461 dans Geekbench 5 Même comparé au meilleur GPU disponible pour le modèle précédent (qui est AMD Radeon Pro 5600M), M1 Max a toujours des graphismes 62% plus puissants.

Ce score place le nouveau MacBook Pro avec puce M1 Max à égalité avec l’iMac Pro, désormais abandonné, qui avait un modèle équipé du GPU AMD Radeon Pro Vega 56.

Alors que la puce M1 Pro est disponible avec un processeur graphique à 14 et 16 cœurs, la puce M1 Max possède un processeur graphique à 32 cœurs avec une mémoire unifiée, ce qui signifie qu’elle partage les mêmes 32 ou 64 Go de RAM pour les graphiques. Apple souligne que la vitesse de la bande passante mémoire atteint 400 Go/s. Ceci, bien sûr, rend le nouveau MacBook Pro plus qu’idéal pour les tâches gourmandes en graphiques.

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont désormais disponibles en pré-commande, les premières unités devant être expédiées la semaine prochaine.

