M1 Pro vs M1 Max : test de performances en conditions réelles

Maintenant que les nouveaux modèles de MacBook Pro sont disponibles depuis une semaine, nous avons pu effectuer des tests plus approfondis. Dans notre dernière vidéo YouTube, nous opposons le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme avec une puce M1 Pro au MacBook Pro 16 pouces haut de gamme avec une puce M1 Max pour voir exactement ce que vous obtenez avec la mise à niveau vers le M1 Max‌.

Au prix de 1 999 $, le MacBook Pro 14 pouces de base est doté d’une puce ‌M1‌ Pro avec un processeur à 8 cœurs, un GPU à 14 cœurs, une mémoire unifiée de 16 Go et un SSD de 512 Go. Le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme à 3 499 $ auquel nous l’avons comparé dans cette vidéo est doté d’une puce ‌M1 Max‌ avec un processeur à 10 cœurs, un GPU à 32 cœurs, une mémoire unifiée de 32 Go et un SSD de 1 To. Les deux machines représentent les modèles de MacBook Pro les plus abordables et les plus chers qui ne prennent pas en compte les options de mise à niveau.

Lors de nos tests, le ‌M1 Max‌ a sans surprise surpassé la puce ‌M1‌ Pro bas de gamme, mais ce qui a été un peu surprenant, c’est à quel point même la puce ‌M1‌ Pro de base a réussi lors de nos tests.

Dans Final Cut Pro, un test d’exportation vidéo a vu la machine ‌M1 Max‌ exporter une vidéo 4K de 6 minutes en une minute et 49 secondes, une tâche qui a pris 2 minutes et 55 secondes à la ‌M1‌ Pro. En ce qui concerne les séquences RAW 8K, les deux machines étaient capables de gérer la charge. Le MacBook Pro ‌M1 Max‌ fonctionnait presque parfaitement, tandis que le ‌M1‌ Pro avait quelques problèmes de perte d’images et de bégaiement, mais a finalement pu suivre le rythme.

À titre de comparaison, le Mac Pro 2017 que nous avons n’est pas capable de gérer les séquences 8K aussi bien que le modèle de base MacBook Pro 14 pouces avec puce ‌M1‌ Pro. Le ‌M1 Max‌ a finalement fait mieux avec nos tests Final Cut Pro en raison des 32 cœurs GPU, mais la machine ‌M1‌ Pro offrait des performances impressionnantes.

Dans un test Blender, une image compliquée d’une salle de classe a été rendue en seulement 8 minutes et 23 secondes sur le MacBook Pro M1 Max‌, un processus qui a pris 10 minutes et 58 secondes au MacBook Pro ‌M1‌ Pro.

Nous avons testé la mémoire dans les deux machines en ouvrant une série d’applications que l’on pourrait utiliser dans un flux de travail de montage vidéo, comme Final Cut Pro, Lightroom, Chrome, Safari, Music et quelques autres, et il n’y a eu aucun problème de performances. Modèle MacBook Pro. Les machines Intel avec 16 Go de RAM rencontrent souvent des problèmes avec cette même configuration, donc encore une fois, même le MacBook Pro bas de gamme se porte bien ici. Le SSD de 512 Go du modèle de base et le SSD de 1 To du MacBook Pro 16 pouces fonctionnaient à peu près de la même manière, avec un fichier de 128 Go transféré d’un SSD externe vers un SSD interne en 44 et 43 secondes, respectivement.

En ce qui concerne les chiffres Geekbench droits, le MacBook Pro avec ‌M1 Max‌ a obtenu un score monocœur de 1781 et un score multicœur de 12785, tandis que le MacBook Pro avec la puce de base ‌M1‌ Pro a obtenu un score monocœur de 1666 et un multi- score de base de 9924. Les scores de métal sont de 38138 pour le M1‌ Pro et de 64134 pour le ‌M1 Max‌.

Vous allez vouloir regarder notre vidéo complète pour la comparaison complète des performances, car nous avons également effectué d’autres tests sur les deux machines. Dans l’ensemble, si vous avez un flux de travail où les secondes comptent, comme exporter une vidéo ou travailler avec de gros fichiers 3D, vous allez gagner du temps avec le M1 Max‌, mais le ‌M1‌ Pro, même le modèle de base, est toujours un très bon machine.