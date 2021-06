M1X MacBook Pro référencé dans les métadonnées de la vidéo YouTube WWDC d’Apple

Il y avait beaucoup de rumeurs sur l’arrivée d’un nouveau MacBook Pro à la WWDC, mais cela (malheureusement) ne s’est pas produit. Cependant, les métadonnées de la vidéo du discours d’ouverture de la WWDC indiquent qu’il était peut-être prévu qu’elle arrive cette semaine après tout.

Dans les mots-clés de la vidéo YouTube officielle d’Apple sur la WWDC, les termes « m1x » et « M1X MacBook Pro » peuvent être trouvés. Cela a été repéré pour la première fois par Max Balzer sur Twitter.

On pense que les prochains MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces intègrent Apple Silicon de nouvelle génération avec huit cœurs hautes performances et deux cœurs écoénergétiques, ainsi que le retour de ports, notamment HDMI et un lecteur de carte SD, nouveau design industriel boxier.

Ces balises sont définies par le téléchargeur de la vidéo YouTube, donc quelqu’un chez Apple a au moins pensé que le MacBook Pro M1X avait été annoncé lundi.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles la pénurie mondiale de puces a obligé Apple à retarder la sortie des nouveaux modèles de MacBook Pro. Les rapports sur la chaîne d’approvisionnement s’attendent à ce que les ordinateurs portables apparaissent au cours du second semestre 2021.

On ne sait pas exactement quand Apple lancera ces appareils. Peut-être qu’Apple attendra son prochain blitz d’événements médiatiques en septembre/octobre, ou peut-être qu’Apple les publiera dans les deux prochains mois avec des communiqués de presse et la fanfare habituelle d’embargo de révision.

