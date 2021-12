M2 apporte encore un autre Shmup classique pour basculer l’année prochaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Mettre à jour: M2 a révélé que Toaplan Arcade Garage : Hishou Idem ! Même! Même! sera lancé au Japon le 28 avril 2022 (merci, Gematsu).

La collection se présentera sous forme numérique et physique, cette dernière étant livrée avec un code de téléchargement pour Jeu Sennou Teki Paki. Les joueurs auront également accès au DLC qui comprend les ports de console de chaque jeu de la série, avec le jeu de plateforme d’action gardien venir en bonus. La version numérique, quant à elle, contiendra les versions monnayables de Hishou Zame ! et pareil ! Même! Idem !, plus Sennou Game Teki Paki.

Il n’y a pas encore de mot sur une sortie occidentale, mais nous ne voulons pas vous faire espérer. Les précédents jeux M2 ShotTriggers sont restés exclusifs au Japon.

Les jeux inclus sont :

Hishou Zame ! Hishou Zame ! (version arcade) Sky Shark (version arcade) Flying Shark (version arcade) Sky Shark (version Nintendo Entertainment System) Idem ! Même! Même! Même! Même! Même! (version arcade) Idem ! Même! Même! Version 2P (version arcade) Fire Shark (version arcade) Idem ! Même! Même! (version Mega Drive) Fire Shark (version Genesis) Wardner Wardner (version outre-mer) Pyros (version nord-américaine) Wardner no Mori (version Famicom Disk System)

Histoire originale [Wed 27th Oct, 2021 16:15 BST]: Vous aimez les shmups ? Alors écoutez – le spécialiste du port M2 vient d’annoncer Hishou Idem ! Même! Même! pour Switch et PS4 dans le cadre de sa série M2 ShotTriggers / Toaplan Arcade Garage en cours.

Comme le tout juste sorti Toaplan Arcade Garage : Kyukyoku Tigre-Heli, Hishou Même ! Même! Même! comprendra les ports du titre d’arcade de 1987 Hishou Zame ! (Requin du ciel en Amérique du Nord et Requin volant en Europe). Il comprendra également la suite de 1989 Même! Même! Même! (Requin de Feu), qui a été porté sur la Sega Mega Drive / Genesis.

Les deux jeux comprendront des éléments supplémentaires, tels que « M2 Gadgets » et un mode Super Easy. Hishou Idem ! Même! Même! sera lancé au Japon au printemps 2022.

