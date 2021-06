in

Le retraité en colère a déclaré que sa “bonne réputation a été ruinée” par la confusion. Mais la société de stationnement de Birmingham a déclaré qu’elle n’avait d’autre choix que de poursuivre le retraité en justice car il avait ignoré toutes leurs lettres. Clive, 77 ans, vit à Chaddesley Corbett, près de Kidderminster, et possède et gère Sowerby Shoes dans le centre-ville de Stourbridge depuis plus de 50 ans. Il a également été magistrat dans les tribunaux du Black Country pendant 22 ans jusqu’à sa retraite. Le différend est survenu lorsqu’il s’est garé sur le parking de Crown Lane à Stourbridge en octobre 2019 – comme il le fait plusieurs fois par semaine depuis de nombreuses années.

(Image : Jonathan Hipkiss/Birmingham Mail)

Il a expliqué à WorcestershireLive comment il avait mis ses frais habituels de 4 £ dans le distributeur de billets – sans savoir que les frais avaient « augmenté » et qu’il avait sous-payé de 50 pence.

“Je ne voyais pas très bien à l’époque à cause de la cataracte et je n’ai pas vu le petit autocollant qui avait été apposé sur le panneau, changeant le 00 en 50p”, a-t-il déclaré.

“J’ai ensuite reçu une lettre exigeant une amende de 60 £, à laquelle j’ai répondu immédiatement, expliquant ce qui s’était passé et espérant qu’ils me feraient preuve de clémence.”

Mais en novembre, il a reçu une nouvelle demande de paiement – ​​qui avait maintenant augmenté de 160 £.

Il dit qu’il a réécrit, mais qu’il n’a rien entendu de plus. En mars 2020, le pays est entré en lock-out et Clive a été contraint de fermer sa boutique et a dû s’isoler parce que sa femme, Helen, souffrait de leucémie et est tombée gravement malade avec Covid.

Chaussures de Sowerby à Stourbridge (Image : Jonathan Hipkiss/Birmingham Mail)

Le 28 janvier de cette année, lorsqu’il est entré dans son magasin, il a trouvé une note disant qu’il avait du courrier à récupérer au bureau de tri de Stourbridge – qui s’est avéré être des lettres du tribunal de comté.

“La convocation était datée du 5 janvier 2021 et disait que j’avais deux semaines pour répondre – mais bien sûr j’étais trop tard”, a-t-il déclaré.

“À cause de cela, ils ont trouvé contre moi en mon absence et l’amende est passée à 272 £ et ils ont rendu un jugement du tribunal de comté contre mon nom.

“Cela signifie que j’aurai du mal à obtenir du crédit dans les années à venir.

“Je suis en colère parce que je n’ai reçu aucune correspondance de la société de stationnement – ​​tout a été envoyé à mon adresse professionnelle à laquelle je n’ai pas pu me rendre à cause du verrouillage et de la prise en charge de ma femme.

“Je veux juste aller au tribunal, leur dire ce qui s’est passé, et s’ils se prononcent en faveur de la société de stationnement, qu’il en soit ainsi.

“Je ne suis pas une personne malhonnête, mais je pense que c’est complètement hors de propos et que je vais me lever et lutter contre les injustices.

“Tout cela, un peu plus de 50 pence, mais le gros problème pour moi est que le tribunal l’a émis lorsque nous étions en verrouillage obligatoire – personne ne devrait recevoir de CCJ en verrouillage.”

Clive a maintenant payé 255 £ au tribunal «pour être annulé», ce qui signifie qu’une audience aura lieu pour trancher l’affaire.

Un porte-parole de Premier Parking Logistics, basé dans le quartier des bijoux, a contesté la version des événements de Clive.