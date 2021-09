Ma brève expérience pour trouver une excuse pour un iPad mini 6 a échoué

Oui, je l’admets : mon seul intérêt pour l’iPad mini 2021 était que c’est un gadget super mignon. Je veux dire, c’est bien plus que ça, mais pour moi personnellement, je n’en voyais pas vraiment l’utilité.

J’ai l’iPad Pro 12,9 pouces et j’ai un iPhone 6,7 pouces. Il est difficile de voir un rôle pour un appareil de 8,3 pouces à s’asseoir entre les deux, c’est pourquoi j’ai admiré le nouvel iPad mini, mais je n’en ai pas commandé un. Je le voulais pourtant ! Ce qui a suscité une expérience…

J’ai acheté un iPad mini 4 d’occasion.

J’ai pensé que ce serait une expérience gratuite parce que je le vendrais à nouveau par la suite de toute façon. S’il n’avait pas un rôle utile dans ma vie, alors il partirait ; si c’était le cas, je le vendrais et j’achèterais le modèle 2021. Heureusement, j’en ai acheté un sur eBay à un bon prix, je pouvais donc être sûr de le revendre au même prix.

Bien sûr, ce n’était pas une expérience tout à fait juste, car l’écran du mini 4 est plus petit, mais il était suffisamment proche pour déterminer si j’avais ou non une utilisation raisonnable d’un appareil qui se situe entre un grand téléphone et un grand iPad.

Je dois noter que c’était la première fois que je possédais un iPad mini de n’importe quelle génération. Je les ai toujours aimés, mais je n’en ai jamais vu l’utilité. J’ai joué avec eux brièvement en magasin, mais c’était il y a si longtemps que je peux encore raisonnablement donner mes premières impressions sur un petit iPad.

Ces premières impressions sont… cette chose est mignonne ! Conception obsolète et tout. Je me demandais si le design classique pouvait sembler dépassé par rapport à mon iPad Pro. D’une certaine manière, c’est le cas – avoir un bouton Accueil me semble maintenant très old-school. Mais mon appareil le plus similaire en termes de facteur de forme est un Kindle Paperwhite, et à côté de cela, il ne semble pas daté.

Ah oui, je me souviens de ceux-là…

Déterminer quelles applications y mettre était difficile – car je n’avais aucune idée de l’utilisation que j’en ferais ! Je l’ai chargé avec les bases, mais le comparer au Kindle était la seule chose qui me venait à l’esprit, alors j’ai essayé l’application Kindle.

J’ai fait des allers-retours entre un iPad et un Kindle en ce qui concerne les livres électroniques. J’ai commencé avec un Kindle, mais j’ai décidé qu’il était idiot de transporter deux appareils ressemblant à des tablettes, alors je suis passé à l’iPad. Lorsque je suis passé à l’iPad Pro 12,9 pouces, je me suis interrogé sur la taille, mais j’ai découvert que j’aimais absolument la mise en page sur deux pages et la taille des “pages”, mais ma petite amie a trouvé qu’il projetait trop de lumière même en mode sombre. quand je lisais au lit pendant qu’elle essayait de dormir. J’ai donc fini par avoir le Paperwhite après tout.

L’écran beaucoup plus petit de l’iPad mini signifie que je ne me suis pas plaint de lire au lit jusqu’à présent, et je préfère définitivement la mise en page sur deux pages, même sur un écran de taille mini. J’aime aussi la plus grande réactivité de l’écran e-ink du Kindle.

Cependant, bien que je me sois forcé à utiliser l’iPad mini pour un tas d’autres choses, avec tout le reste, j’ai trouvé que l’appareil n’avait tout simplement aucun sens pour moi. Si je voulais rechercher brièvement quelque chose sur le Web, mon iPhone fait assez bien le travail. Si je veux faire quelque chose de plus compliqué, alors je préfère de loin l’écran plus grand de mon iPad Pro ou Mac.

J’ai essayé de me convaincre qu’il pourrait s’agir d’un cadre photo de bureau, mais lorsque vous avez un écran de 49 pouces sur votre bureau, un deuxième n’a pas beaucoup de sens.

Cela ne veut pas dire que j’ai quelque chose contre l’appareil. Je pense toujours que même l’ancien iPad mini est un appareil mignon, et j’aurais adoré trouver une excuse pour le nouveau, mais malheureusement, je ne l’ai pas fait. Le mini est trop grand pour tenir dans une poche, et si je porte un sac, alors je pourrais aussi bien transporter l’iPad plus grand (étant donné que la différence de poids ne me dérange pas).

Je ne vais donc pas commander l’iPad mini 2021. Je ne pense pas non plus que je vais garder l’ancien. Mais… malgré mon excuse quasi inexistante pour en avoir un, je ne vais pas le vendre tout de suite ! Si vous pensez pouvoir me vendre un usage pour un, faites le moi savoir dans les commentaires…

