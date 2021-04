Ma chronologie avec la violence armée ⋆ .

En 2013, mon voisin à l’université avait prévu de tuer tout le monde dans mon immeuble. Il avait 1 000 cartouches de munitions et quatre bombes qu’il avait fabriquées dans sa chambre. Nous avons partagé un mur.

La police a découvert qu’il planifiait cela depuis des mois. Il a déclenché l’alarme incendie pour que tous les étudiants sortent de leur chambre, et il a prévu d’ouvrir le feu et de les tuer tous. Quand cela s’est produit, j’étais dans l’appartement de mon petit ami d’alors à cinq kilomètres de là.

Avant de me rendre à l’appartement de mes petits amis, j’avais participé à une réunion pour planifier un voyage des démocrates d’université dans la capitale de l’État. J’étais socialement épuisée de la réunion et j’avais éteint mon téléphone. Avance rapide jusqu’à ce soir-là, et le tireur potentiel a déclenché l’alarme incendie à l’étage de mon dortoir.

Lorsque le tireur est retourné dans sa chambre pour récupérer les munitions, son colocataire l’a vu, s’est enfermé dans la salle de bain et a appelé la police. Le tireur s’est suicidé, n’ayant tué personne d’autre que lui-même. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer. Je n’ai pas été autorisé à rentrer dans ma chambre pendant plus d’un jour. Quand j’étais, la police avait fait une descente dans ma chambre. Toutes mes affaires étaient éparpillées tout autour de mon dortoir, j’ai été interrogée d’innombrables fois par les enquêteurs.

Je n’étais même pas là lorsque le tireur potentiel a déclenché l’alarme incendie. Littéralement, non les coups de feu visaient des étudiants innocents et pourtant, huit ans plus tard, je ne peux toujours pas expliquer à quel point cela a été vraiment traumatisant.

Demander à la police de vous interroger tout en vous montrant des photos des armes et des bombes prises littéralement à quelques pas de l’endroit où vous dormez la nuit et en vous disant à quel point ce type voulait vous tuer encore et encore … Je ne souhaite cela à personne, et je ‘ Je suis l’un des chanceux.

Bientôt, nous sommes en 2014. Je suis diplômé de l’université et je suis un étudiant invité dans une université totalement différente tout en travaillant mon premier emploi en tant qu’organisateur activiste étudiant. Je suis à la bibliothèque jusqu’à environ 22 heures. Je retourne à mon appartement à environ un kilomètre et demi. Vers minuit et demi, j’entends les sirènes qui hurlent. Et tout de suite, je le sens dans mes os: il y a eu une fusillade. Je saute sur Twitter et découvre qu’un de mes amis du lycée est dans la bibliothèque que j’ai quittée quelques heures plus tôt, et qu’il y a un tireur.

Je commence immédiatement à vérifier les étudiants avec lesquels je travaille. Je ne peux pas tous les expliquer. Le lendemain matin, j’apprends qu’un des étudiants avec qui j’ai organisé une réunion a été abattu.

J’ai passé la journée suivante à voir ses amis proches, à essayer de trouver un moyen de collecter des fonds pour les frais médicaux, à organiser frénétiquement de l’aide. En moins de 20 mois, deux personnes différentes ont entièrement planifié d’assassiner mes camarades de classe et mes colocataires, et ont commencé à exécuter ces plans.

Nous sommes en juin 2016. Je suis dans ma ville natale du sud de la Floride pour un mariage. La nuit précédente, j’avais célébré avec certains de mes amis les plus proches à Miami. Je me réveille le lendemain matin au son de mon téléphone qui explose avec des notifications.

[This close friend you went to college with] s’est marqué comme sûr.

[That close friend you went to college with] s’est marqué comme sûr.

Encore et encore. Je me précipite dans les escaliers et allume CNN.

Il y a eu une fusillade dans ce qui était alors qualifié de boîte de nuit. Je crie à la télé: «C’est Pulse! C’est un club gay! En quelques minutes, des amis à moi sont à la télévision nationale pour insister sur le fait que les informations appellent cela un crime de haine. Je sanglote si fort que je ne peux plus respirer.

Je découvre qu’un ami est parti quelques minutes avant que le tireur n’ouvre le feu. Un autre ami a couru vers sa voiture au début de la fusillade et s’y est caché jusqu’à l’aube. Mon meilleur ami m’appelle de Boston. C’est un gay Latinx et à travers les larmes me dit: “Je ne peux pas croire qu’ils me détestent autant.”

Ensuite, nous sommes en février 2018. Je viens de commencer un nouvel emploi dans un cabinet de conseil politique à New York. Je suis en réunion de formation toute la matinée. Alors que je quitte une réunion, un collègue regarde son téléphone et dit: «Il y a eu une fusillade dans un lycée en Floride.» Mon plus jeune frère est un adolescent au lycée. J’exige de savoir quel lycée. “Un dans le comté de Broward, ils ne disent pas encore le nom.” Je me brise presque le visage en courant à toute vitesse à travers le bureau pour accéder à mon téléphone. J’envoie un texto à mon frère: Ce n’est pas son école.

Je dis à mes collègues que Parkland se trouve dans le comté dans lequel j’ai grandi, mais que tous ceux que je connais sont, heureusement, en sécurité. Je ne peux pas m’arrêter de pleurer à mon nouvel emploi.

Le lendemain, mon entreprise me dit que j’organiserai un sondage national sur les opinions sur la violence armée / le contrôle des armes à feu en Amérique. Dans les six mois qui ont suivi, j’ai organisé des sondages après chaque fusillade de masse qui a eu lieu aux États-Unis. Chacun d’eux.

À un autre moment, je vais décrire tout ce que j’ai appris lors de mon sondage sur la violence armée et à quoi ressemblait ce semestre de ma vie, mais pour l’instant, je veux juste terminer sur ceci:

Chaque fusillade, chaque tentative de tir, chaque personne qui amasse des armes et fabrique des bombes pour tuer des gens – qu’elles soient «réussies» ou non – a traumatisé toute une communauté. J’en ai tellement marre de me sentir soulagé quand une fusillade ne fait «que» un petit nombre de victimes ou pas du tout. Je ne peux pas croire qu’en tant que personne si proche de ce problème, je suis moi aussi devenu insensible à cette tragédie nationale continue et sans fin.

J’en ai aussi assez des statistiques sur la violence armée qui excluent constamment la violence policière et le suicide par arme à feu. C’est un problème énorme, avec de nombreuses pièces mobiles, qui commencent et se terminent toutes par des personnes qui ne devraient pas avoir d’armes à feu.

J’aurais aimé avoir un peu de sagesse à vous donner, quelque chose qui rattacherait toutes les extrémités de mon histoire à la violence armée, mais ce n’est pas le cas. Mais il convient de le répéter:

Chaque acte de violence armée blesse à jamais d’innombrables vies, même s’il ne les prend pas.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!