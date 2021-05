Ma confiance est définitivement à un niveau record

Le pilote McLaren, Lando Norris, a déclaré que sa confiance était à un «niveau record» après une cinquième place au Grand Prix du Portugal à Portimao.

En partant septième de la course, Norris a fait des places dans le premier tour avec un mouvement exceptionnel sur Esteban Ocon et a tenu bon pour terminer la course comme le meilleur des autres derrière les pilotes Mercedes et Red Bull.

Le joueur de 21 ans a terminé parmi les cinq premiers à chacune des trois premières courses cette saison et occupe la troisième place du championnat des pilotes avec 20 Grands Prix à jouer.

“La confiance est définitivement à un niveau record non seulement sur la piste mais dans le paddock, travaillant dans l’équipe, ils font un excellent travail, donc confiance en moi et confiance en l’équipe”, a-t-il déclaré à Sky Sports F1.

«Les choses vont bien, mais elles peuvent rapidement aller dans la mauvaise direction, nous devons donc continuer à travailler et continuer à pousser dur.

«Quelques bons tours, beaucoup d’action roue à roue. Cela aurait été bien de garder une longueur d’avance sur les Red Bulls parce que nous sommes là pour le mérite, nous avons couru devant eux, mais nous n’avons pas le rythme pour rester en tête.

Daniel Ricciardo a eu une belle reprise après sa décevante sortie de Q1 samedi pour terminer neuvième, mais a maintenant été battu par Norris dans chacune de ses trois premières courses avec McLaren.

«Aujourd’hui était certainement un meilleur jour», a-t-il déclaré.

«J’ai pu faire ce que j’avais prévu de faire et dépasser certaines voitures, avoir des batailles et me débarrasser de la colère d’hier, donc c’était bien. Je pense qu’il y a eu des moments de la course qui ont été vraiment positifs et ayant une autre distance de course sous moi, j’ai l’impression d’avoir pas mal de retours pour l’équipe. Je ressens définitivement des choses qui me retiennent dans ce que je veux faire avec la voiture, et chaque fois que je l’essaye, ça ne tient pas tout à fait

«Donc, je pense qu’il y a des choses que nous pouvons résoudre immédiatement avec la configuration, puis avec quelques mises à jour à venir. Dans l’ensemble, je suis assez optimiste quant au déroulement de la course, merci encore à l’équipe en piste et à Woking pour leur soutien et leur travail acharné ce week-end. J’attends déjà avec impatience l’Espagne dans quelques jours. »