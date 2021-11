« Ma dépendance à la cocaïne m’a endetté 40 000 £ – maintenant je gagne 10 000 £ par mois en tant que coach de vie aidant les autres »

Sam Evans a eu sa première ligne de cocaïne à l’âge de 23 ans, après s’être vu offrir la drogue lors des funérailles d’un ami (Photo : Sam Evans/Kate Darkins)

« Prendre de la drogue était un appel à l’aide que personne ne pouvait entendre », explique Sam Evans, 42 ans.

On lui a offert sa première ligne de cocaïne à l’âge de 23 ans, alors qu’elle assistait aux funérailles d’un ami décédé d’une overdose de drogue.

À un «plus bas historique» après avoir subi un avortement, subi des brimades et en deuil de son amie, Sam a dit oui.

En seulement six semaines, elle prenait de la cocaïne tous les jours et en dépensait des centaines chaque semaine.

À l’âge de 30 ans, Sam a dû se déclarer en faillite, après avoir accumulé 40 000 £ de dettes pour financer sa dépendance.

« Quand j’ai goûté à la cocaïne, j’ai pensé que « c’est incroyable », cela a engourdi ma douleur », se souvient-elle.

«En six semaines, j’avais été déconnecté du travail, mon poids est passé de 10,5 à 8. J’étais accro.

«Je faisais un gramme par jour à 50 £ par jour. J’ai commencé à emprunter de l’argent à des amis, à contracter des prêts et à maximiser mes cartes de crédit pour financer mes vêtements et ma consommation de drogue.

« Je devenais incontrôlable. »

Sam a grandi dans une famille indienne stricte dans une zone à prédominance blanche, victime d’intimidation et d’abus raciaux dès son plus jeune âge (Photo: Sam Evans)

Les défis de Sam ont commencé quand elle était très jeune, ayant grandi dans une famille indienne stricte dans une «zone britannique à prédominance blanche» dans l’est de Londres.

Elle a été victime d’abus raciaux et d’intimidation et a fait de son mieux pour s’intégrer.

« D’autres enfants me disaient que j’étais « sale » à cause de ma couleur de peau », se souvient Sam.

«Mes parents étaient très stricts, donc je n’avais pas l’impression de pouvoir respirer sans avoir d’ennuis.

« J’ai désespérément essayé de m’intégrer, mais les amis disparaissaient rapidement. »

Après les funérailles d’un ami décédé d’une overdose de drogue, Sam est devenu dépendant (Photo: Sam Evans)

À 15 ans, elle en avait « assez » lorsque ses parents ont divorcé, alors elle est allée vivre avec ses grands-parents à proximité, qui lui ont permis de trouver un emploi à temps partiel chez Topshop.

C’est à ce moment-là que les premiers signes d’une tendance à la dépendance ont commencé à apparaître, car Sam dépensait « chaque centime » en vêtements qu’elle cachait ensuite dans sa garde-robe.

Après avoir terminé ses GCSE et A-levels, Sam a étudié un cours de base en art, puis un cours de massage, mais elle a quitté les deux sans terminer.

À 18 ans, et teetotal, elle a commencé à socialiser et a rencontré son petit ami d’alors, tombant enceinte à l’âge de 20 ans.

Bientôt, elle prenait de la cocaïne tous les jours et dépensait 500 £ la nuit en sortant en boîte (Photo: Sam Evans

« Je ne savais pas quoi faire, alors j’ai subi un avortement », dit Sam. «Je l’avais seulement dit à mon ex, alors il est venu avec moi à la clinique. Quand je suis revenu après la procédure, je lui criais de me laisser tranquille.

«Je me suis séparé de lui et je me suis senti engourdi. L’avortement était mal vu par ma famille, mais j’ai finalement dit à ma mère et elle m’a vraiment soutenu, mais j’ai eu le cœur brisé par ce que j’avais fait.

Au cours de l’année suivante, Sam a reçu un diagnostic de syndrome de fatigue chronique, alors qu’elle allait lancer sa propre entreprise, un magasin de vente au détail de vêtements pour femmes.

Puis, à 23 ans, l’un des amis de Sam est décédé d’une overdose accidentelle de drogue, et tout s’est effondré.

Cette ligne aux funérailles a déclenché une spirale de comportements destructeurs.

Elle dépensait également des milliers de livres en vêtements (Photo: Sam Evans)

Travaillant dans le secteur financier en tant qu’assistante personnelle à Londres, Sam a commencé à sortir en boîte, dépensant 500 £ par nuit pour acheter des boissons et des drogues à tout le monde dans le but de se sentir « en contrôle », et 1 000 £ par mois uniquement en vêtements.

L’argent disparaissait et les dettes commençaient à s’accumuler, mais Sam a tout bloqué.

«Je ne me souciais tout simplement pas de moi», dit-elle. « J’ai fini par ramer avec mes vrais amis qui voulaient que j’arrête de prendre de la drogue et j’ai trouvé d’autres personnes qui voulaient prendre de la cocaïne.

«Je sortirais de ma tête. Parfois, je partais tout seul, je sautais dans un taxi et j’allais danser, même si je pouvais à peine me tenir debout. Je suis tellement reconnaissante qu’il ne m’est rien arrivé.

« Je ne me souciais tout simplement pas de moi », dit-elle (Photo: Sam Evans)

« Je n’avais aucun sens des responsabilités et tous mes emplois étaient sur des contrats à court terme, alors soit je me faisais licencier, soit le contrat prenait fin et ils ne me demandaient pas de rester. »

À l’âge de 25 ans, Sam était endetté de 40 000 £. Elle a conclu un accord volontaire individuel avec une entreprise qui l’a appelée par téléphone et a commencé à payer 425 £ par mois.

Mais sa fête a continué et à 27 ans, elle a rencontré son ex-petit ami et a commencé à exclure ses amis et sa famille.

Elle se souvient: «J’ai poussé pour que nous emménageions ensemble, malgré le fait que des amis m’aient averti qu’il avait une mauvaise influence. Nous restions à la maison à prendre de la cocaïne, parfois pendant des jours.

À 30 ans, Sam avait atteint le fond (Photo : Sam Evans)

« Les gens me traitaient de junkie. Vous pouvez voir sur les photos à quel point mes yeux étaient sombres et tristes. J’étais une épave.

«Cela a duré jusqu’à mes 29 ans. Ensuite, nous nous sommes séparés et j’ai été dévasté. J’ai découvert qu’il n’avait pas payé le loyer, alors j’ai dû payer les arriérés.

«J’ai ensuite reçu un appel pour me dire que mon IVA m’avait trompé, donc aucune de mes dettes n’avait disparu. Cet argent que j’avais payé tous les mois pendant cinq ans a tout simplement disparu.

«J’ai ensuite perdu mon emploi de 30 000 £ par an dans une banque et j’ai fait une dépression émotionnelle. J’ai touché le fond.

À 30 ans, elle a commencé à travailler à la Bank of America, a emménagé dans un nouvel appartement et elle a réduit la quantité de drogue qu’elle prenait, mais elle était «toujours accro».

Ce n’est que l’année suivante, lorsque Sam a rencontré l’homme qui deviendra plus tard son mari, Barry, qu’elle a enfin pu changer.

Rencontrer Barry, maintenant son mari, a tout changé (Photo: Sam Evans)

Étant tombée amoureuse ‘au premier regard’, Sam avait trouvé quelqu’un qui lui a donné la sécurité dont elle rêvait. Elle a complètement arrêté la cocaïne du jour au lendemain.

Après avoir accueilli deux enfants, Sam a quitté sa carrière bancaire pour travailler dans le marketing de réseau, ce qui l’a initiée au concept des affirmations positives.

Elle a remarqué un avantage immédiat et, en 2018, elle a commencé à travailler avec des thérapeutes et des mentors pour « en retirer une couche à la fois ».

« C’était une période très émouvante – je pleurais beaucoup pendant ces séances car toutes les émotions négatives de mon passé revenaient à la surface », dit-elle.

Après avoir accueilli deux enfants, elle a commencé à suivre une thérapie – et a commencé une formation de coach de vie (Photo : Sam Evans)

« Je suis arrivé à la cause profonde de la raison pour laquelle je me suis tourné vers la drogue et j’étais devenu accro à l’achat de vêtements. »

Dans le même temps, Sam a créé sa propre entreprise de coaching et a commencé à se former pour aider les autres.

Grâce à des séances individuelles et en groupe, ainsi qu’en devenant formatrice pour aider les entraîneurs à apprendre les mêmes outils, l’entreprise de Sam a été un énorme succès, ses revenus dépassant désormais 10 000 £ par mois.

Maintenant, elle a écrit sur ses expériences et ses techniques de coaching dans un nouveau livre intitulé The Cognitive Switch.

Maintenant, elle gagne 10 000 £ par mois en tant qu’entraîneur et a écrit un livre pour partager les leçons qu’elle a apprises (Photo : Kate Darkins)

« J’aide les gens qui se sentent coincés et qui ont l’impression de tourner dans un cercle vicieux et peu importe à quel point ils se poussent, ils ont l’impression de reculer », explique Sam.

«Je reconnecte leur pensée, pour pardonner le passé afin qu’ils puissent réaliser ce qu’ils veulent, que ce soit dans une relation, dans une entreprise ou en tant que parent.

« J’ai partagé ces outils puissants pour permettre aux lecteurs de s’approprier eux-mêmes. Je leur explique comment le faire et je les guide tout au long du processus, et ils savent que j’ai été là où ils sont.

« Je me sens maintenant aligné et maintenant satisfait. Je comprends pourquoi j’ai traversé tout ce que j’ai fait.

« Je connais maintenant mon objectif, plus que jamais, et je sais maintenant que mon objectif est définitivement plus grand que moi. »

