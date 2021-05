M&A fait partie de la façon dont nous chercherons la croissance dans cet écosystème: Mayank Kumar, co-fondateur, upGrad

Mayank Kumar, co-fondateur d’upGrad et MD

La start-up EdtechGrad a récemment obtenu son premier financement externe, un montant significatif de 120 millions de dollars de Temasek. Le co-fondateur et directeur général Mayank Kumar dit à Asmita Dey que la société cherche des opportunités de fusions et acquisitions actives et que les fusions et acquisitions vont faire partie de la manière dont elle cherchera à se développer dans cet écosystème. Extraits édités:

upGrad a démarré ses activités en 2015, mais n’a levé des fonds externes que récemment. Qu’est-ce qui vous a incité à rechercher des investisseurs maintenant?

Quand nous avons commencé, nous voulions développer l’entreprise à un certain niveau, à une certaine échelle. Nous aurions pu aller chercher des fonds un an plus tôt ou il y a deux ou trois ans, mais nous ne pensions pas être encore tout à fait là pour prendre la responsabilité de faire appel à un investisseur et de travailler avec lui. Une fois que vous avez un investisseur, beaucoup de choses changent. Il existe certaines manières dont vous devez faire évoluer vos opérations, votre prise de décision. Nous voulions faire appel à un partenaire une fois que nous nous serions bien adaptés au marché des produits. Nous avons maintenant réussi à nous développer en Inde, à établir peu de fusions et acquisitions (fusions et acquisitions), tout en ouvrant de nouveaux fronts pour les marchés internationaux. À partir de maintenant, nous sommes impatients de développer cet écosystème et de le développer.

Vous avez mentionné qu’une grande partie du capital sera utilisée pour financer l’expansion mondiale. Quelle sera l’approche? Allez-vous envisager des acquisitions ou vous concentrer sur l’élargissement de votre portefeuille d’offres?

Notre approche va être de créer des programmes locaux pour les marchés locaux et de pouvoir ainsi établir une présence plus forte. Dans l’apprentissage, les choses doivent être personnalisées et contextualisées pour l’environnement local. Nous souhaitons nous concentrer sur la création d’une plus grande acceptabilité d’upGrad en tant que marque sur ces marchés locaux. Dans le processus, si une excellente opportunité de partenariat ou de collaboration se présente, nous serons également ouverts à ces options.

Vous en êtes aux premiers jours de votre incursion sur le marché de la préparation des tests en Inde – un domaine où certains de vos concurrents ont déjà établi des entreprises. Quel était le raisonnement?

De nombreux apprenants dans le pays visent à décrocher des emplois gouvernementaux après avoir terminé leurs études universitaires. Les tests d’entrée sont souvent une condition préalable pour plusieurs segments des emplois du gouvernement et du secteur public. Nous voulions exploiter ce segment et notre acquisition de The Gate Academy (upGrad Jeet) allait dans ce sens. Bien que nous ayons déjà une forte présence dans le secteur de l’enseignement supérieur et des cours pour les professionnels en activité, l’ajout du segment de préparation aux tests dans notre liste est la clé de notre ambition de servir tous les apprenants de la tranche d’âge 18-45 ans.

D’autres acquisitions sont-elles en cours?

Vous entendrez parler de plus de pièces de M&A venant de notre côté car il y a quelques conversations actives en cours. Les fusions et acquisitions feront partie de la manière dont nous rechercherons la croissance dans cet écosystème.

Vous avez franchi la barre du million d’utilisateurs. Quelle part de cette croissance s’est produite pendant la pandémie? Quels cours sont les plus demandés?

En mars 2020, nous étions à environ un demi-million d’utilisateurs enregistrés. Début janvier, c’est là que nous avons atteint la barre du million. Ainsi, une grande partie du million est venue au cours de la pandémie. Les apprenants recherchent généralement plusieurs programmes de haute qualité. Alors que les programmes de compétences techniques comme python, excel sont en demande, nous constatons un nombre très important d’inscriptions à des cours liés à l’amélioration de carrière. Au cours du trimestre janvier-mars, nos apprenants ont connu une hausse moyenne de près de 50%. Dans l’ensemble, le forfait annuel le plus élevé qu’une personne ait obtenu via le support upGrad est de 73 lakh.

Comment s’est déroulé l’exercice 21 en termes de chiffre d’affaires? Envisagez-vous d’exploiter le segment K-12 à l’avenir?

Je n’ai pas les chiffres exacts, mais je peux dire que nous avons augmenté de plus de 100% en FY21. Nous sommes heureux de répondre à notre ensemble actuel d’utilisateurs pour le moment.

