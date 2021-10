« Ma famille nous drogue. Ils veulent me prendre mon fils « 

18/10/2021 à 16h58 CEST

Macarena est malade mental Et elle est aussi la mère de David, le jeune handicapé de 16 ans qu’elle dit avoir jeté dans un conteneur près de Madrid dans la nuit du 12 septembre. OPEN CASE a accepté sa déclaration devant la garde civile, où la femme laisse des échantillons de son « délire créé par l’obsession d’exister un complot contre elle par sa famille. »

La femme expliqua d’abord qu’elle avait tué son fils : « Il avait de la fièvre depuis deux jours et Je lui ai donné une seringue avec de l’eau« Il a dit dans sa déclaration. La police recherche toujours le garçon.

La femme a ainsi rappelé aux gardes civils le moment de la mort de son fils : « A ce moment-là ce n’était pas moi, j’étais un peu droguée, Je ne sais pas si c’est un rêve ou est-ce réel. Il y a un complot familial contre moi de toute ma famille. Ils veulent m’enlever mon fils& rdquor ;.

Il a accusé les parents de ses trois enfants et la petite amie de l’un d’eux de faire partie de ce plan, qui, selon lui, « est impliqué dans le trafic de drogue ». Il a insisté sur le fait qu’ils ont été « des années » l’empoisonner et son fils handicapé et a affirmé qu’il avait trouvé chez lui des morceaux de feuille d’argent et des substances brunes et blanches, qu’il pense être de l’héroïne et de la cocaïne.

Devant la police, plus tard, déjà admise à l’unité psychiatrique de l’hôpital de Ségovie, où elle continue, Macarena a changé sa version et a assuré que David avait décédé plus tôt, le 8 septembre, d’une fièvre, sans qu’elle intervienne. Cependant, plusieurs voisins et un prêtre ont démenti cette histoire : ils ont vu l’enfant vivant, à la messe et dans les rues de Morón, les 9 et 10 septembre.

Une couverture dans un chinois

Dans toutes ses versions, en proie à des incohérences, la femme a soutenu qu’après avoir passé quatre jours seule avec le corps de son fils, elle a quitté son domicile de Morón de la Frontera (Séville) le 12 septembre. Qui est arrivé avec l’enfant, selon elle déjà morte, pour Talavera de la Reine, où il a pris une chambre à l’hôtel Los Perales.

Pour empêcher quiconque de remarquer que son fils était mort dans le fauteuil roulant, elle a déclaré être entrée dans un bazar chinois et acheté, pour 7,50 euros, une couverture pour le couvrir. En fait, l’employé de l’hôtel a affirmé avoir vu le garçon « endormir », bien qu’il ne puisse en être sûr.

Après s’être reposée dans la chambre, allongée à côté du corps sans vie de son fils, Macarena s’est endormie. Selon son témoignage, il s’est réveillé vers midi trente et est descendu dans la rue, a mis son fils dans la voiture et a pris la direction de Madrid.

« Je ne savais pas quoi faire »

« Je ne voulais pas laisser mon fils dans le conteneur, mais je ne savais pas quoi faire », a-t-il déclaré aux enquêteurs. Au cours de son voyage sans but, Macarena se souvient d’être passé Arroyomolinos, Navalcarnero et Alcorcon, toujours avec son fils dans la voiture. Si ses souvenirs sont vrais, il aurait laissé le corps de David dans une poubelle grise entre Alcorcón et l’entrée de Madrid.

Le fauteuil roulant l’a laissée, dit-il, tout près du conteneur, dans un parking de batterie. Plus tard, la seule chose dont il se souvient est qu’après avoir jeté le corps de son fils, « je suis passé par des tunnels » et suis finalement arrivé à la station-service de Carabias (Ségovie) où « j’ai ressenti le désir de raconter ce qui s’était passé ». Il l’a fait à un employé de la station-service, qui a donné un avis d’urgence.

Les enquêteurs ont suivi les caméras de sécurité des autoroutes et des rocades et ont déterminé que la mère a pu se débarrasser de l’enfant entre 00h35, elle a quitté Talavera de la Reina et 2h15, lorsque les caméras l’ont déjà enregistrée en train de se diriger vers Madrid. à la Casa de Campo et plus tard sur la M-30. La section d’intérêt particulier se déroule dans la zone de l’A-5 à l’entrée de Madrid, sur l’Avenida de Portugal. La femme prend 16 minutes sur un tronçon qui ne devrait pas vous prendre plus de cinq.

Macarena, qui souffre de trouble bipolaire, a déjà joué une tentative d’évasion avec son fils, qui souffre d’un handicap à 91 pour cent. C’est arrivé le 19 octobre 2019, lorsqu’il a pris un taxi de Malaga à Puerto Real (Cadix). Là, elle s’est retrouvée debout dans un champ avec David. Lorsque les agents de la Garde civile sont arrivés, la femme leur a dit qu’elle et son fils ne se sentaient pas bien et que sa famille « veut me tuer ». Elle a ensuite été admise à l’hôpital de Puerto Real de Cadix et la mineure a été confiée aux soins de son père.

Sa fille aînée, une de ses anciennes compagnes et une voisine ont déclaré que Macarena avait opéré un changement ces derniers mois. Elle allait à la messe tous les jours, elle avait changé sa façon de s’habiller et de parler et elle était convaincue que la religion pouvait être la solution aux graves problèmes de santé de son fils. Il était devenu obsédé par les groupes ésotériques et mystiques, aussi les sectes. La police a interrogé deux prêtres ; l’un d’eux s’est même rendu à l’hôpital où la mère est admise pour tenter de lui faire dire la vérité sur ce qui s’est passé, sans succès.