“Ma fille a nettoyé mon sang” … Sharis Cid a raconté comment le meurtre de son petit ami Isaías Gómez a été

Il y a presque 3 ans, le 30 septembre 2018, Isaías Gómez, homme d’affaires et petit ami de l’actrice Sharis Cid, était abattu dans les rues de San Miguel de Allende à Guanajuato.

Et c’est dans le talk-show de Yordi Rosado que l’actrice s’est souvenue de cet épisode qui l’a marquée à vie, puisqu’elle était présente sur les lieux après les malheureux événements.

Je dis à mon frère Sergio et Brandon (Peniche) d’ouvrir la porte pour Isaías. À la minute où mon frère arrive et dit : « Entrez, quelque chose de très horrible est arrivé à Isaías. » Mais au lieu de monter, je suis sorti et j’ai sauté par la fenêtre du passager. En cela, je le vois et pour moi il était vivant », a déclaré l’actrice.

L’actrice de feuilletons tels que Atrévete a Soñar et La fea más bella a déclaré que lorsqu’elle a vu le corps de son partenaire, elle a essayé de le faire revivre mais il n’avait plus de vie.

« J’essaie de faire revivre Isaías par le bouche à oreille et puis non (…) je vais vivre avec ça toute ma vie. Je ne peux pas non plus me flageller ou me martyriser. Tu t’en remets, mais la façon dont il est parti n’était pas la bonne.

Informations sur l’avant-garde