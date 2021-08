“Ma foi dans la justice est justifiée”: Shashi Tharoor publie une déclaration, remercie le juge après l’acquittement dans l’affaire de la mort de Sunanda Pushkar

in

Shashi Tharoor a déclaré que le verdict permettrait à sa famille de pleurer Sunanda en paix. (PTI)

Le député du Congrès Shashi Tharoor a exprimé aujourd’hui sa gratitude envers le juge qui l’a acquitté dans l’affaire de la mort de Sunanda Pushkar. Partageant sa déclaration sur Twitter après qu’un tribunal de Delhi l’ait démis de ses fonctions dans cette affaire, Tharoor a qualifié les accusations portées par la police de Delhi de “absurdes” et a déclaré que sa foi dans le pouvoir judiciaire était justifiée.

«Je tiens à exprimer mes humbles remerciements à la juge Geetanjali Goel pour ses ordonnances d’aujourd’hui, me déchargeant des charges retenues par la police de Delhi, que j’ai toujours décrites comme absurdes. Cela apporte une conclusion significative au long cauchemar qui m’avait enveloppé après le décès tragique de ma défunte épouse Sunanda », a déclaré Tharoor.

Tharoor a déclaré qu’il avait été confronté à de nombreuses “accusations infondées” et à la diffamation des médias au cours des sept années écoulées depuis la mort de sa femme.

« J’ai patiemment résisté à des dizaines d’accusations infondées et à la diffamation médiatique, soutenue par ma foi dans la justice indienne, qui est aujourd’hui justifiée. Dans notre système de justice, le processus est trop souvent la punition. Néanmoins, le fait que justice ait enfin été rendue nous permettra à tous, membres de la famille, de pleurer en paix Sunanda », a déclaré Tharoor en remerciant ses avocats d’avoir mené l’affaire à son terme.

Le tribunal de Rouse Avenue à Delhi a libéré aujourd’hui Shashi Tharoor de toutes les accusations dans l’affaire de la mort de Sunanda Pushkar. La police de Delhi avait exhorté le tribunal à porter plainte en vertu des sections 498-A de l’IPC (mari ou parent du mari d’une femme la soumettant à la cruauté) et 306 (incitation au suicide) contre Tharoor.

pic.twitter.com/7wQqAN3ZqF – Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 18 août 2021

Sunanda Pushkar a été retrouvée morte dans une chambre d’hôtel à Delhi dans des circonstances suspectes le 17 janvier 2014.

