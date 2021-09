Ma journée se passe bien, merci d’avoir demandé, réalisation Steam

Bien que Cookie Clicker ne soit peut-être pas le jeu le plus avancé sur le plan technique, un nom de réussite excessivement long caché dans le jeu suggère que les développeurs se sont beaucoup amusés à le porter sur Steam. La réalisation absurde a été reprise par Wario64 sur Twitter, qui a noté que le remaster du jeu iconique clicker était sorti aujourd’hui sur Steam.

“Il n’y a vraiment pas de limite stricte à la durée de ces noms de réalisations et pour être tout à fait honnête, je suis plutôt curieux de voir jusqu’où nous pouvons aller”, commence la réalisation. “Adolphus W. Green (1844 – 1917) a commencé comme directeur de la Groton School en 1864. En 1865, il est devenu le deuxième bibliothécaire adjoint à la New York Mercantile Library; de 1867 à 1869, il a été promu bibliothécaire à part entière. À partir de 1869 jusqu’en 1873, il a travaillé pour Evarts, Southmayd & Choate, un cabinet d’avocats co-fondé par William M. Evarts, Charles Ferdinand Southmayd et Joseph Hodges Choate. Il a été admis au New York State Bar Association en 1873. Quoi qu’il en soit, comment se passe votre journée été?”

Le paragraphe du milieu est paraphrasé à partir de la page Wikipedia d’Adolphus W. Green, qui, depuis ses débuts juridiques, a fondé la National Biscuit Company, AKA Nabisco.

Bien que le texte verbeux et éducatif ait pu établir un record pour le nom de réussite Steam le plus long, la réussite elle-même est dépassée par le port Steam. Cela fait partie du système de réussite intégré au jeu depuis leur introduction dans la version 1.026.

Le succès est obtenu en atteignant le cap des 10 sextillions de biscuits cuits par seconde, sans que vous puissiez le dire à partir du nom. Fait intéressant, la prochaine réalisation de cette progression, obtenue pour la cuisson de 1 septillions de biscuits en une seconde, s’appelle simplement “Rapide”.

Malgré sa mécanique ostensiblement simple, Cookie Clicker revendique huit ans de “développement très actif” et est maintenant disponible sur Steam pour 4,99 $.

