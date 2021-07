Ma meilleure amie très prudente et complètement vaxxée a eu COVID ⋆ .

Ma meilleure amie et moi avons eu 60 ans à quelques mois d’intervalle, tout comme son cousin. On a réuni plusieurs copines pour aller fêter ça à Charleston en 2015.

Sa sœur et un autre cousin du voyage ont eu 60 ans cette année et nous avons prévu une revanche, mais COVID.

Bestie a décidé d’aller au moins elle-même en Californie, et ils auraient une petite fête de famille.

Un branleur de son travail est venu travailler malade juste avant son départ et elle a découvert quand elle est arrivée en Californie qu’elle (et la moitié de son bureau et sa belle-fille) étaient tous en panne avec COVID.

Elle a eu ce qu’elle pensait être une infection douloureuse des sinus et s’est rendue dans un service d’urgence local. Non! Elle avait le COVID. Elle avait travaillé à distance, évité les foules, annulé nos dîners réguliers du dimanche soir chez elle, masquée et vaxxée. ELLE A TOUJOURS PRIS COVID! Cela a bien sûr gâché ses vacances en Californie. Pas de fête d’anniversaire. Quarantaine complète de la famille de sa sœur. Juste un “mélange de hess”, comme on dit.

J’ai aussi fait tout ce qui précède. J’ai toujours eu le COVID, mais c’était avant que le vaccin ne soit approuvé. J’ai fait le vaccin dès que j’ai pu obtenir un rendez-vous. J’ai été un peu moins prudent depuis que j’ai été complètement vaxxé, mais je suis très préoccupé par le fait que nous nous dirigeons vers une autre calamité à cause de tous les imbéciles égoïstes et négligents qui montrent un manque total d’intérêt et de soin pour eux-mêmes et pour les autres.

Dieu nous bénisse et nous garde tous.

Obtenez les coups. Portez vos masques. Faites preuve de prudence et de bon sens.

Sois béni!

