Ma mère est accidentellement allée voir Free Guy avec sa sœur de 80 ans – voici son avis…

Mettons une chose au clair. Ma mère est la meilleure maman. Vous pensez peut-être que votre mère est la meilleure des mères, mais je suis désolé, vous vous trompez.

Ma mère est la meilleure maman. Exemple concret – ma mère m’a laissé prendre une journée de congé pour que nous puissions aller à mon magasin de jeux local à l’heure d’ouverture afin qu’elle fasse la queue pour m’acheter Grand Theft Auto III pour la PlayStation 2. J’étais nettement mineur. Elle est la meilleure des mamans, et c’est juste une raison parmi tant d’autres.

Mais ma mère n’est, en aucun cas, ce que l’on pourrait considérer comme une « joueuse ». Elle appelait ma Game Boy the Game Child et a toujours besoin d’aide pour trouver sa télécommande de télévision.

J’étais donc plus qu’un peu amusé, sinon étonné, de découvrir qu’elle était tombée sur une projection de Free Guy, le nouveau film de Ryan Reynolds sur un personnage de jeux non jouable réalisant qu’il fait partie d’une simulation. Non seulement cela, elle avait suivi sa sœur de 80 ans, qui est beaucoup plus désemparée, bénissez-la, quand il s’agit de tout ce qui concerne la technologie.

Comment un film si dépendant des blagues de jeu, des tropes technologiques et de la culture des mèmes pourrait-il tomber avec quelqu’un qui considère toujours sa collection de vinyles (peut-être à juste titre) comme le zénith de la réussite technologique?

Trouverait-elle ça drôle ? L’obtiendrait-elle ? Cela l’inspirerait-il à se lancer dans le jeu ou la laisserait-il encore plus perplexe face à toute sa culture ? Avec un public très spécifique apparemment à l’esprit, ma mère trouverait-elle quelque chose qui lui parlait dans Free Guy ? Au-delà des étoiles déchirées, bien sûr.

Découvrons-le. Prenez des notes, Ryan Reynolds – voici la critique très honnête et raisonnablement confuse de Free Guy de Mom Lynch, au format Q and A.

Free Guy: La revue Mom Lynch

D’accord, donc tu es au dossier maintenant, maman. Donc tout ce que vous direz ira sur le site. Donc pas de jurons.

[Editor’s note: Mom Lynch fires off a string of angry expletives.]

[Editor’s note: …Only joking, my mom is a saint. Everything that follows is true.]

Alors, comment êtes-vous allé voir Free Guy, avec Ryan Reynolds ?

Je voulais voir les gens ne font rien, mais Sheila [Mom Lynch’s 80-year-old sister] n’a pas vu la série, et moi si, donc elle n’aurait pas compris ça non plus. Et ce n’était peut-être pas son truc, elle a 80 ans. Donc je cherchais quelque chose qui ne soit pas un film pour enfants, comme Croods ou peu importe comment vous l’appelez, et il y avait tous ces genres de films là-bas. Et j’ai pensé, je ne veux pas voir un film de Disney, tu vois ? Et tous ces films Marvel, je ne les ai pas suivis depuis comme Superman 1980-quelque chose. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, tout ça et même ce Superman n’a pas de sens pour moi, tu sais ?

Est-ce que vous et Sheila allez beaucoup au cinéma ensemble ?

L’étrange film – si quelqu’un arrive. On est allé voir… c’était quoi celle-là avec Ziwigger, cette fille ? [Editor’s note: Zellweger, Renée] Le bébé de Bridget. Judy Garland. Vous savez tout ça. Vous savez que je suis allé voir Elton John, mais pas avec Sheila, et Bohemian Rhapsody ce genre de chose.

Je cherchais donc quelque chose de léger. Je n’aime pas, vous savez, je n’aime pas tuer, les films d’horreur, alors ils sortent.

(Crédit image: Studios du 20e siècle)

Qu’est-ce que Sheila et toi aimez aller voir ?

Sheila aime une comédie, probablement. Je pense que le dernier film que nous avons vu avant le verrouillage était Laurel et Hardy. Je n’ai jamais pensé que je pleurerais pour Laurel et Hardy, mais j’ai failli pleurer – je ne laisserais pas Sheila me voir à la fin

Alors ce film, je le vois sur le côté d’un bus, Free Guy, non ? Et j’ai pensé : « Je me demande ce qu’est Free Guy ? Probablement l’un de ces films pour enfants. Et puis je suis allé sur le site Genesis Cinema. Et j’ai pensé “Oh, ça ressemble à l’histoire de Truman [Ed. The Truman Show], ou le jour de la marmotte. Vous savez, quand quelqu’un est coincé dans quelque chose et qu’il ne sait pas qu’il y est et j’ai pensé que cela me semblait bien.

OK, donc avant d’aller plus loin, quelle est votre expérience avec les jeux vidéo ?

Rien!

Vous souvenez-vous du dernier jeu vidéo auquel vous avez joué ?

Probablement avant le millénaire. Un jeu de voiture que j’ai fait pendant environ cinq minutes que quelqu’un a eu pour Noël et m’a laissé faire un petit tour. C’était ça. Une voiture rouge !

Je t’ai aussi fait endurer la VR…

Ah ouais, ouais. Ce n’était pas de ma faute. Je ne l’aurais pas fait si j’avais pensé que j’allais tomber d’une tour, ou que les requins allaient m’attraper.

Mais vous n’êtes pas vraiment à l’aise avec le jeu, n’est-ce pas ?

Non, je ne sais rien de rien.

Je suis toujours le Commodore 64 et même dans lequel je n’ai eu aucune part. Ton père a monté ça avec Oncle Alan, et c’était juste une balle de ping-pong qui allait et venait ou un petit King Kong en haut d’un immeuble, et tu a a fait passer un petit avion et a dû essayer de le faire tomber du bâtiment. C’était probablement le dernier match auquel j’ai joué correctement.

Quelle est votre expérience actuelle avec le jeu alors ? Est-ce par vos petits-enfants ?

Je ne fais même pas attention à ce qu’ils font, pour être honnête ! Je suis tombé sur Lucas et Joseph [Ed. aforementioned grandkids] jouer à un match de football. Et, d’accord, mes yeux sont mauvais mais j’ai regardé et j’ai pensé “sont de vrais hommes qui courent partout?” Mais j’ai!

Sheila a encore moins de connaissances que moi. Elle n’est pas du tout

(Crédit image: Studios du 20e siècle)

Sans le spoiler maman, dis-moi de quoi il s’agit de Free Guy, l’ayant vu ?

Je dirais, comme je l’ai dit, au début, je le comparais au Jour de la marmotte parce que, je dois dire ceci, au début, il y a des choses qui lui arrivent qui se reproduisent. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Et si ça allait être dans ce sens. Je ne sais pas où je pensais en venir avec ça. Et je devais… J’étais comme l’interprète de Sheila. J’ai dû essayer de dire à Sheila de quoi je pensais que c’était, et j’ai trouvé au début que je ne savais pas ce qui se passait. En d’autres termes, ce n’était pas compliqué. C’est devenu un peu technique, en quelque sorte, quand ils ont essayé de l’intégrer, que puis-je dire… hors du jeu?

D’accord, laisse-moi t’arrêter. C’est quoi le cinéma À propos?

Eh bien, ça m’a pris du temps, mais en gros, il y a un peu de… il y a aussi un peu d’histoire d’amour. Droit?

Si je vous disais : « Dites la phrase « Free Guy is about… », que diriez-vous ?

Free Guy est sur… Eh bien, Free Guy est sur le point de savoir si l’intelligence artificielle était possible.

D’accord…

… C’est-à-dire que pour quelqu’un qui ne joue pas du tout, il faut un peu de temps pour se faire une idée. Toute personne de votre âge et moins serait totalement intéressée, vous savez?

Alors, quels éléments avez-vous le plus apprécié ?

Je voulais que ce soit un peu plus une comédie, mais je pense que j’ai peut-être perdu certaines blagues, parce que j’ai entendu quelques personnes rire, mais je n’ai jamais ri ! Je ne connaissais pas les références.

Avez-vous eu l’impression d’être laissé pour compte en ne connaissant pas certaines des références de jeu que le film fait?

Pas tout à fait parce que, sans vous raconter l’histoire, il y avait comme la fille et le garçon qui faisaient partie de la création du jeu, ils vous donnent de petites références dont les gens comme moi pourraient avoir une idée. Écoutez, ce n’était en aucun cas compliqué. C’était juste que ce n’était pas le film que je pensais voir. Beaucoup d’action – beaucoup d’action.

Alors dites-moi si possible, sans spoiler le film, trois moments que vous avez vraiment appréciés.

Trois moments que j’ai appréciés… il y a un rôle là-dedans, la fille fait pas mal d’action. Il est comme, que puis-je dire, des choses lui arrivent comme… ce n’était pas un rire pour moi, ce n’était pas un rire à haute voix, et je n’ai pas entendu beaucoup de gens rire là-dedans. Je pensais que j’allais voir une comédie. C’était une comédie, ne vous méprenez pas, quand vous la verrez, vous saurez ce que je veux dire. C’était une comédie, mais il y avait un peu là où ils devaient entrer dans le jeu et récupérer quelque chose. Et c’est à ce moment-là que je me suis dit « … Sheila sait-elle ce qui se passe ici ? » vous savez? Je ne savais même pas.

Quel a été le genre de réponse de Sheila tout au long?

[Ed’s note: there is a very long pause here]

…Rien? Rien! Elle est allée plusieurs fois « Ohhh ! »

Écoutez, ne vous méprenez pas, ce n’était pas compliqué et ce n’était pas compliqué à suivre, vous vous êtes juste assis et avez regardé toute l’action. Je l’ai eu. Écoutez, cela se résume à une situation avec cette opération militaire entre ces joueurs pour le sortir de là, et je ne veux pas la gâcher, vous voyez ? Un peu une histoire d’amour.

D’accord, alors, y avait-il des jeux informatiques dedans qui…

Oh, son ami était drôle. Il avait un ami, ce gardien de sécurité qui travaillait avec lui à la banque. Il était comme, vous savez comme… Écoutez, puis-je vous dire, c’est tout à voir avec le port de lunettes….

D’accord, c’est tout ce que tu as à dire, pas de spoils, maman ! Pas de spoilers! Y a-t-il eu des références de jeux informatiques que vous avez reconnues ?

Vous me demandez maintenant je commence à oublier ! Il y avait un peu comme des gens qui faisaient des choses sur des ordinateurs et se lançaient dans le jeu et… c’était un peu déroutant parce que,

Que diriez-vous de YouTube. Y avait-il des YouTubers dedans ?

Il y a des gens qui commentent le jeu, et ils pouvaient voir ce qui se passait, vers la fin quand il est devenu un peu public. C’était censé être comme les gens sur les écrans, comme le public qui pensait : « Oh, va-t-il sortir de là ? »

Avez-vous reconnu l’un de ces YouTubers ? Parce que je crois comprendre que certains d’entre eux sont des YouTubers professionnels dans le film.

Oh oui, il aurait pu y en avoir. Il y avait plein de gens qui parlaient – ​​je n’ai pas la moindre idée de qui ils étaient, ils auraient pu être n’importe qui. C’est ce qui a été perdu pour moi. Pour vous, vous diriez « Oh, c’était untel et untel ». Mais pour moi, ça aurait pu être Johnny-Next-Door, tu vois ce que je veux dire ?

(Crédit image: Studios du 20e siècle)

Qu’avez-vous pensé de Ryan Reynolds dedans ?

Ouais, il était… il était bon. Je suis toujours de l’époque de Bill Murray et de l’époque de Jim Carrey. Je ne sais pas s’il est venu jusqu’à eux. Mais non, non, il était drôle. Il y avait un peu juste à la fin…

Ne nous dites probablement pas ça alors!

Non, tu sais que je suis doué pour raconter les fins ! Mais il y a un bout à la fin où c’est une autre version de lui, qui m’a fait rire. Mais je ne sais pas de quoi je riais à cause de ça, parce que c’est peut-être une autre chose dont je ne suis pas au courant !

Iriez-vous voir Free Guy 2 ?

Probablement… eh bien, j’ai tout vu maintenant. Je ne sais pas comment ils pourraient l’étendre, je suppose qu’ils le pourraient.

Qu’en as-tu retenu ?

J’ai compris comment vous pouvez contrôler quelqu’un dans le jeu. Et Sheila et moi sommes sortis de là avec, comme… notre conversation quand je suis entré pour la première fois dans le supermarché Tesco après en être sorti, vous savez, était “dis que nous sommes dans un jeu Sheila, dis que c’est quelqu’un qui me contrôle”. Et nous avons continué à en parler jusqu’à ce que nous parvenions finalement à parler de Dieu et de tout le reste ! Cela vous a fait penser, pourrions-nous être dans le jeu, et que quelqu’un nous tue aujourd’hui, ou me fasse tomber ou fasse… que puis-je dire.

Cela a soulevé des questions existentielles pour vous.

Parce que nous ne sommes pas des joueurs, ouais. J’ai dit à Sheila : « Quiconque a écrit cette histoire, je me suis parfois dit moi-même quand vous parlez de Dieu, ou pourquoi nous sommes ici, ou pourquoi nous sommes ici, c’est quelqu’un là-haut qui tire les ficelles ? Et celui qui a écrit ce script est au même niveau que ce que j’ai souvent pensé. Tout ce que vous pouvez faire dans le jeu est alors comme si vous étiez ce contrôleur. Comment puis-je le dire – tout ce que vous faites dans votre vie, vous pensez le faire, vous pensez que c’est vous qui le faites. Mais dire qu’il y avait quelqu’un d’autre ?

Joueriez-vous à un jeu informatique basé sur Free Guy ?

Probablement pas à mon âge. Quelqu’un le ferait, les plus jeunes.

Si vous aviez l’opportunité d’être dans Free Guy 2, la saisiriez-vous ?

Probablement seulement faire le café, pour le dire ainsi, si quelqu’un voit le film, il ne saura jamais ce que je veux dire. Je serai la fille qui fait le café.

Les revues TechRadar énumèrent les avantages et les inconvénients des choses que nous testons et voyons, alors quels sont les points positifs et négatifs pour Free Guy ?

J’aime le concept, j’aime l’action. Je ne vois pas autant de films que vous le pensiez, vous pourriez penser que c’est de la foutaise. Un point négatif, je cherchais un peu plus de comédie, mais étant donné que je ne connais pas ces joueurs peut-être était-ce là et un peu perdu pour moi ? Non pas qu’il n’y ait pas eu de rires, j’ai bien ri, mais je voulais être « ha ha ha ha ha ! », mais j’ai passé la moitié du film à rattraper mon retard.

C’est un bilan vers le positif, alors ! Et enfin, nous marquons des choses sur cinq, et vous avez également droit à la moitié des scores. Alors, comment noteriez-vous Free Guy sur 5 ?

Euh. Pour moi? Peut-être trois ans et demi ? Alors qu’est-ce que c’est, sept sur dix ? C’est bas ?

Cela me semble juste ! Merci beaucoup pour votre premier avis maman ! Comment était-ce?

J’espère que tout ça ne va pas monter là-haut, moi qui parle. Parce que j’aurais mieux parlé ! Non pas que je le verrai, je ne sais même pas comment accéder à votre site Web. Vous avez vraiment carte blanche. Je peux juste répondre à mon téléphone.

Free Guy est maintenant dans les cinémas du monde entier.