Ma première visite de retour depuis le début de la pandémie • .

Pour la première fois depuis plus d’un an, depuis le début de vous-savez-quoi, je suis entré dans l’Apple Store près de mon appartement jeudi après-midi. Et je dois dire : l’expérience de magasinage que j’ai vécue était impressionnante. Et franchement, à cause de la normalité, un peu surprenant.

Avant de plonger dans certains des détails de ce que vous allez rencontrer dans les magasins Apple Store américains, une petite histoire s’impose. Étant donné que la situation du COVID-19 n’était pas uniforme et a frappé différemment certaines parties du pays, voici un peu de l’expérience de la pandémie où je vis. Je suis dans la ville de Memphis, et mon comté à ce stade de la pandémie de coronavirus a enregistré un peu plus de 99 000 cas de COVID. Plus de 97 000 d’entre eux ont été classés comme inactifs ou récupérés. Plus important encore, la moyenne mobile actuelle sur 7 jours de nouveaux cas de COVID-19 dans mon comté s’élève à seulement 26. Nous sommes revenus à une vie normale, en d’autres termes. Ou aussi normal que les choses puissent être en ce moment.

Emplacements Apple Store, retour à la normale (en quelque sorte)

Nous avons enfermé ici l’année dernière, comme partout ailleurs. Mais les choses sont arrivées par vagues et par étapes. Le seul Apple Store ici dans mon comté a ouvert et fermé plusieurs fois en 2020. À un moment donné, il fonctionnait selon le concept de magasin pilote «Express» d’Apple.

Ce modèle Express transforme un Apple Store en quelque chose qui ressemble en quelque sorte à l’une de ces façades de devanture de ville de cinéma occidental. Une cloison géante dans l’entrée du magasin empêchait complètement quiconque de pénétrer plus profondément à l’intérieur. La cloison avait des espaces semblables à des étagères où les produits Apple pouvaient être exposés. Une sorte de condensation du magasin sur un mur, temporairement, qui a ensuite été déplacé vers la porte d’entrée.

Mon magasin local a depuis abandonné cela et est revenu à l’expérience de magasinage normale traditionnelle et grande ouverte.

Tous les magasins Apple Store américains sont ouverts depuis quelques mois maintenant. Mais tous n’étaient pas revenus à ce stade à leur statu quo d’avant la pandémie. Cela signifie que certains fonctionnaient encore avec des horaires limités, par exemple.

Une vue de l’extérieur de l’Apple Store, près de Memphis, Tennessee. Source de l’image : Andy Meek

Masques en option

Le magasin ici près de chez moi, cependant, a l’air de l’avoir fait vers l’hiver 2019. De nombreux clients survolaient chaque table à l’intérieur, étudiant les iPads, les iPhones et plus encore affichés dessus. Des employés masqués et munis de tablettes se promenaient partout, certains s’occupant d’aider les clients.

Je suis ici, dans cet Apple Store, parce que j’ai besoin (d’accord, je veux) un nouvel iPad. Lorsque vous montez pour la première fois, il y a un panneau à l’extérieur vous indiquant que les masques sont facultatifs. Une station de désinfectant pour les mains se trouve près de la porte d’entrée.

Dès que je suis entré, un agent de sécurité masqué m’a évalué. De quoi avais-je besoin ? Un nouvel iPad, d’accord. Tenez-vous là-bas et attendez que cette employée ait fini pour qu’elle puisse venir vous aider. Après quelques minutes, l’employé masqué d’Apple me pose d’autres questions. Ai-je besoin de connaître les spécifications et quels sont mes choix ? Avais-je déjà une idée de ce que je voulais ? Vous pouvez aller parcourir ces tablettes là-bas. Ou vous pouvez faire la queue ici et dire à quelqu’un quel modèle vous voulez. Et vérifiez à partir de là.

Mais pour les masques visibles partout – principalement sur les employés – vous seriez pardonné de ne pas vous rendre compte qu’il y a toujours une pandémie qui se déchaîne à l’extérieur. Un qui ne se soucie pas de savoir si vous avez besoin d’un nouvel iPad, ni de tout autre élément de normalité que vous souhaitez récupérer. Pourtant, c’est bien de refaire des choses banales comme celle-ci.

Je ne suis pas le plus grand fan d’être dit où se tenir et de répondre à des tonnes de questions quand j’essaie de faire quelque chose. Mais bon, au moins je peux redonner de l’argent à Apple en personne, n’est-ce pas ?

