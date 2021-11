« Ma pression était ce qui m’inquiétait le plus »

Galilea Montijo demanderait à être absente de Hoy, en pleine rumeur | Instagram

Galilea Montijo, a été la cible de rumeurs ces dernières semaines, un journaliste révèle que le « Guadalajara » aurait demandé à s’absenter dès la matinée, ce lundi 1er novembre »Le Montijo » apparaissait comme tous les matins à la télévision.

La présentatrice, Galilea Montijo, a été étroitement liée à l’affaire Inés Gómez Mont, qui a donné lieu à diverses controverses.

Aujourd’hui journaliste de divertissement, il assure que Galilée Montijo « il a demandé un congé de son travail » sur le forum Televisa.

Galilea Montijo a demandé un permis de travail pour s’absenter de Hoy pendant un certain temps, a-t-on lu dans l’une des sections de la rubrique d’Alex Kaffie « Sans flatterie ».

Galilea Montijo demanderait à être absente de Hoy, en pleine rumeur. Photo : Capture Instagram

Il ne faut pas oublier que le « actrice de télévision« , a fait référence Martha Galilea Montijo Torres, récemment elle fait face aux conséquences que ses infections passées l’ont laissée pour lesquelles elle a été maintenue isolée pendant quelques jours : » Ma tension artérielle était ce qui m’inquiétait le plus. »

Maintenant, le présentateur de « Vida Tv », « Petits géants« et diverses émissions de variétés et de téléréalité, a révélé qu’il souffrait d' »hypertension » et de certaines maladies cardiaques.

Comme mentionné, le médecin aurait demandé à l’épouse de Fernando Reina Iglesias, de mettre un terme à la charge de travail, comme il l’a dit « Gali » étaient les ordres de son cardiologue.

« Je dois prendre soin de moi »

Après avoir été absent de l’émission ces derniers jours, l’a également invité à l’émission de « Qui est le masque ?« Il a expliqué qu’il avait eu peur après s’être senti très mal

Des maux de tête qui me donnent, des courbatures et bien, la pression, littéralement, oui, j’étais déjà hypertendu, la crise cardiaque, je suis sous médication pour la péricardite aussi, a expliqué le célèbre homme de 48 ans.

Le propriétaire de Boutique Latine Il a partagé que sa mère avait la même maladie, qui était apparemment présente dans la famille de Montijo, ainsi que des problèmes cardiaques, il a même partagé qu' »il a perdu une très jeune tante, âgée de 21 ans après 8 arrêts cardiaques ».

L’exceptionnel « youtubeur», qui a gagné non seulement l’affection du public qui suit l’émission, mais aussi sur les réseaux sociaux, devrait prendre des « vacances urgentes » pour lesquelles il demanderait à ses supérieurs de Televisa de lui accorder un permis, a expliqué Kaffie dans votre colonne vertébrale.

« Celui qui ne doit rien n’a peur de rien »

Cependant, la possibilité d’une absence de Martha Galilea augmenterait encore les rumeurs d’un éventuel transfert aux États-Unis.

Comme ces derniers jours a été déclenchée par la nouvelle de la démission de son poste politique par Fernando Reina, épouse de l’actrice de Televisa pendant dix ans, ce deux mois après avoir terminé son poste de chef du bureau du Trésor municipal d’Atizapán de Saragosse, État du Mexique.

L’artiste de productions telles que « El Premio Mayor », « Amarte es mi sin », entre autres mélodrames, a clarifié la question devant les médias sur la version supposée de « l’abandon du Mexique » à laquelle elle a répondu :

Il n’avait pas l’intention d’aller vivre en dehors du Mexique, car celui qui ne doit rien ne craint rien.