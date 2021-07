“Ma principale crainte était la chaleur et je m’en sors bien”

in

11/07/2021 à 19:12 CEST

Le Slovène Tadej Pogacar s’est dit satisfait de la façon dont il affronte la défense du maillot jaune du Tour et a assuré qu’il avait peur de ces journées chaudes, qu’il affrontait mieux qu’il ne le pensait.

“Avant le Tour, ce qui me faisait le plus peur, c’était la chaleur, je n’avais pas confiance en ma capacité à bien la gérer. Mais après cette semaine, je me rends compte que je ne suis pas mal à l’aise. J’aborde la troisième semaine avec confiance“, a déclaré le courtier des Émirats arabes unis.

“J’espère que ma chambre demain, le jour de repos, sera climatisée”, a-t-il plaisanté. Pogacar se félicitait d’avoir pu répondre aux attaques de ses rivaux dans la montée vers Beixalis, dernier col de la journée. “Ils ont essayé de m’attaquer aujourd’hui, mais je me sentais bien, malheureusement pour eux. C’était une bonne journée pour me faire hésiter, mais j’ai bien réagi à la chaleur et mon équipe m’a beaucoup aidé” a-t-il commenté.

Le leader a assuré que le Tour “est difficile”, mais a confirmé que ses données de puissance sont similaires à celles de l’année dernière.

Il a assuré que le durcissement de la scène par Ineos n’avait pas réussi à le mettre mal à l’aise et a souligné qu’il avait repris confiance en lui lorsqu’il a pu voir ses parents au bord du caniveau. “Il y avait beaucoup de monde, mais je les ai reconnus au milieu des masses. Chaque fois que je les vois, j’oublie la douleur“, Il a dit.

« Tout le peloton est fatigué, même moi. Nous approchons de la dernière semaine, tout le monde perd de la puissance. Les prochains jours seront encore plus durs, mais c’est ainsi que se déroulent les grands tours“, a-t-il souligné.