Ma PS5 est déjà dans le placard après l’avoir reçue pour Noël

Où gardez-vous le vôtre ? (photo : Sony)

Un lecteur explique pourquoi sa PS5 a déjà été débranchée après Noël et pourquoi il est déçu par la gamme de jeux de lancement.

Alors Noël est fini et, au moment où j’écris ces lignes, 2021 l’est presque aussi. Cela ne fait pas beaucoup d’un an, d’autant plus que la lumière au bout du tunnel a été masquée juste au moment où nous y arrivions, mais je suppose qu’au moins c’était mieux qu’en 2020. C’est du moins vrai en général de toute façon, je ‘ Je ne suis pas sûr du jeu en particulier.

2020 n’a pas été mauvais pour les jeux car la plupart des choses qui étaient presque terminées au moment où la pandémie a commencé ont réussi à sortir, alors que cette année, ce sont des jeux où une plus grande partie du travail a dû être fait à domicile et cela a causé des retards et… décevant produits finaux. Surtout pour des jeux comme Battlefield 2042, que l’éditeur a clairement dit aux développeurs de sortir pour une date particulière quoi qu’il arrive.

Mais je ne suis pas ici pour en parler aujourd’hui. Je suis ici pour parler de la PlayStation 5 que j’ai eue pour Noël et pourquoi elle n’est même pas branchée pour le moment.

J’admets que le titre ici est un peu une blague, mais la raison pour laquelle ma PlayStation 5 est dans le placard et non sous la télévision est parce que… elle ne rentre pas. Sérieusement. Cette chose est énorme et pourtant, stupidement, je n’ai jamais pris la peine de vérifier combien de place nous avions dans notre unité et donc alors qu’elle était par terre à Noël, nous avons eu des gens ces derniers jours, alors je l’ai rangée donc personne ne marche dessus.

Cependant, même si je ne l’ai pas rangé par dégoût, je dois admettre que j’en suis un peu déçu. Les premiers jours ont été formidables. Astro’s Playroom est l’introduction parfaite à la console et à sa manette, tandis que Ratchet & Clank: Rift Apart était très amusant tant que cela a duré, avec des graphismes époustouflants. Ma petite amie a été très impressionnée par cela et nous nous sommes beaucoup amusés à tout travailler, mais cela ne dure que 12 heures environ et maintenant il n’y a plus beaucoup de raisons d’y revenir.

Les autres jeux que j’ai eu en même temps étaient Demon’s Souls et Returnal qui ont été… difficiles. Ils sont bons. Je suis un vétéran de Dark Souls, donc je les aime totalement, mais Cassie ne l’est pas et cela signifie que je n’y ai pas beaucoup joué avant même de devoir ranger la console.

Ce sont des jeux assez hardcore, et très difficiles, ce qui me semble un choix étrange pour les jeux de lancement. Je suppose que la logique est que seuls les joueurs inconditionnels achètent une nouvelle console au lancement et que davantage de jeux devaient sortir ce Noël mais ont été retardés, ce qui n’est pas la faute de Sony mais signifie que la plupart des meilleurs jeux sont des jeux super difficiles. (Je me rends compte qu’il y a aussi Spider-Man: Miles Morales mais je ne suis pas vraiment un fan de Marvel, alors j’ai sauté cela – je crois comprendre que c’est aussi très court.)

Bien sûr, il existe des jeux multiformats, mais aucun d’entre eux ne semble être particulièrement bien amélioré pour les consoles de nouvelle génération, donc pour cette raison, il n’y a pas beaucoup de pression pour mettre à niveau la PlayStation 4.

Je ne dirais pas que je regrette d’avoir acheté la PlayStation 5, ce serait aller trop loin, mais une fois que l’excitation initiale s’est épuisée, cela a été un peu décevant. Avant que quiconque ne commence à dresser une liste de nouveaux jeux à venir, je le sais. Je ne la vends pas et je ne préférerais pas avoir une Xbox Series X. Mais je dirais que c’est mon début de génération le moins préféré, car le frisson du nouveau n’a vraiment duré que jusqu’à la fin de Ratchet & Clank (ou quelque part à mi-chemin, à vrai dire).

Je ne sais pas quand je le sortirai à nouveau du placard. Ma petite amie retourne au travail avant moi si définitivement, alors, quand je pourrai passer du temps de qualité avec elle. Mais pour le moment, je ne peux pas dire que ça me manque particulièrement ou la pensée de toute la réorganisation que je vais devoir faire sous la télé pour y intégrer la chose stupide.

Par le lecteur Iceman

La fonctionnalité du lecteur ne représente pas nécessairement les vues de GameCentral ou de Metro.

Vous pouvez soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera publiée dans le prochain créneau de week-end approprié. Comme toujours, envoyez un e-mail à gamecentral@ukmetro.co.uk et suivez-nous sur Twitter.



