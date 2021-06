Ma réaction préférée à quelqu’un qui renvoie vos sentiments ⋆ 10z viral

Spoilers pour donné

CW : Mentions de suicide et de maltraitance d’enfants

Ils sont là. Ton coup de coeur. Debout là, ressemblant à un écrasement. L’emplacement est parfait. L’ambiance est bonne. Il n’y a pas de meilleur moment pour une confession d’amour que maintenant.

Sauf.

Bien.

Vous avez déjà un peu exprimé vos sentiments :

Ce baiser s’est produit après que vous et votre béguin avez interprété une chanson qui parlait beaucoup du premier amour de votre béguin, qu’ils ont tragiquement perdu à cause d’un suicide :

Aussi, votre coup de coeur? Est du même sexe que vous, ce qui vous pousse à sombrer dans une panique gay jusqu’à ce que vos sentiments soient validés par le batteur de votre groupe qui, surprise, est aussi queer :

Donc.

Qu’est-ce que?

Honnêtement, il y a beaucoup de choses dont je peux parler avec Given, une série qui a fini par m’offrir beaucoup plus que ce à quoi je m’attendais. Je ne m’attendais pas à une validation aussi honnête de la part d’Akihiko en ce qui concerne la révélation soudaine de Ritsuka sur sa sexualité, et je ne m’attendais certainement pas à ce que la façon dont la série utilise la musique pour surmonter le chagrin. Nous découvrons que l’ancien petit ami de Mafuyu, Yuki, s’est suicidé après que les deux se soient disputés. Yuki était une partie importante de la vie de Mafuyu, ayant été ami avec lui depuis l’enfance, et Yuki aidait Mafuyu à faire face à son père violent. Mafuyu ressent à la fois du chagrin et de la culpabilité à propos de la mort de Yuki depuis que, lors de leur dispute, Mafuyu a demandé si Yuki mourrait pour lui.

Mafuyu est celui qui trouve le cadavre de Yuki et nous découvrons que la seule raison pour laquelle Mafuyu a même cette guitare qu’il transporte est à cause de Yuki. Yuki est la seule raison pour laquelle il aime la musique.

Alors que Ritsuka s’occupe soudainement de sa sexualité, Mafuyu s’occupe de ses sentiments persistants pour son premier amour. Il est clair qu’il développe des sentiments pour Ritsuka, mais il y a des questions tacites sur la façon dont on peut aller de l’avant après quelque chose d’aussi tragique, et bon sang, êtes-vous même autorisé à le faire si vous vous en blâmez?

Mais ensuite Ritsuka fixe les cordes de la guitare de Mafuyu, joue avec Mafuyu sur scène, l’embrasse et lui dit qu’il a fait du bon travail.

Il y a bien plus que cela (le baiser est le 9e épisode d’une série de 11 épisodes), mais tout cela mène à une confession d’amour satisfaisante dans l’épisode 10, avec une toile de fond romantique et une météo digne de Hallmark. Là, après avoir souligné qu’ils sont à un rendez-vous parfait, Mafuyu révèle qu’il a aussi des sentiments pour Ritsuka.

C’est réciproque, vous tous !

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

La réaction de Ritsuka est, de loin, ma réaction préférée à une confession d’amour. Parce que cela ne s’arrête pas seulement à son regard vide dans le vide sans fin d’OMFG NO WAY, c’est une déclaration qui remue ciel et terre, une déclaration qui remonte à l’âge préhistorique pour déranger les dinosaures, des vagues s’écrasant tout autour parce que RAINBOW COLORED IT’S MUTUEL!!!

La rencontre des différentes teintes de Ritsuka me sort à chaque fois.

Tout le monde organise une fête d’adieu pour Virgin Ritsuka, se parlant pour donner un sens à la situation. Certains ne veulent pas précipiter les choses (c’est Careful Ritsuka) tandis que d’autres sont en arrière-plan exigeant qu’ils laissent la vierge avoir son moment. Finalement, Calm Ritsuka parvient à attirer l’attention de tout le monde, montrant des reçus que je suis sûr qu’ils souhaiteraient tous qu’il ne les ait pas conservés. Il s’avère qu’il y a six mois, Ritsuka a fait une déclaration plutôt audacieuse : il est complètement contre les rencontres avec ses camarades de groupe à cause du drame que cela provoquerait pour le groupe.

“Comme. Raide mort. Sérieusement », dit-il.

Euh.

Est-il trop tard pour supprimer ce tweet ?

Rédiger des excuses sur le bloc-notes ?

Ce que j’adore dans la réaction de Ritsuka, c’est que c’est hilarant, mais je l’aime surtout parce que c’est un lycéen. C’est délicieusement dramatique et, honnêtement, un excellent visuel de ce que l’on ressent lorsqu’une personne avec qui vous êtes vous retourne vos sentiments – surtout si c’est votre premier béguin, et surtout si c’est votre premier béguin gay, un béguin que vous avez paniqué d’avoir dans le première place.

Sans parler du fait que le premier béguin gay de Ritsuka avait une histoire si tragique, dont Ritsuka, malheureusement, a entendu parler via les rumeurs de l’école avant même d’avoir la chance d’envisager de parler à Mafuyu. Avant même que Ritsuka ne se rende compte qu’il aimait Mafuyu, il entendait parler de sa relation passée et de la mort de son partenaire.

Après tout ce que Ritsuka et Mafuyu ont traversé pour en arriver là, cette réaction de confession d’amour est un joli bâillon visuel qui nous rappelle que ces deux-là sont des enfants amoureux. Même avec tout le sérieux qui s’est passé tout au long de la série, Ritsuka est toujours un lycéen qui, dans les murs de son palais mental, a fait un gâteau de fête pour son être vierge.

Comment ÇA est ce qui porte le chapeau de fête est tellement « un jalon adolescent que nous voyons dans chaque film de lycée » pour moi. Les sentiments de Ritsuka sont retournés et il est laissé dans un silence stupéfait parce que cette partie de lui peut enfin obtenir son diplôme. C’est tellement… normal, et normal est tellement sain dans les histoires queer.

Bien sûr, maintenant Ritsuka doit s’inquiéter de ce que le reste du groupe va dire puisque c’est lui qui a dit qu’il ne devrait pas y avoir de rencontres au sein du groupe.

Spoiler : ça se passe mieux qu’il n’aurait pu l’espérer. Encore une fois, j’aime que le problème ne soit pas le fait qu’il s’agisse de deux garçons, mais c’est le désordre potentiel qui vient avec les personnes qui sortent au sein du groupe.

(Et oui, si vous avez vu le film Given, vous savez que ce clip est extrêmement ironique.)

Ritsuka. Vous ne vous en rendez probablement pas compte parce que vous êtes trop occupé à rester là avec votre mâchoire baissée au sol, mais vous représentez très bien comment beaucoup de bébés homosexuels réagissent lorsqu’ils réalisent que leurs sentiments sont mutuels. Bon sang, je dirais que les gays plus âgés que vous ont senti les vagues s’écraser quand ils ont reçu un oui calme de la personne qu’ils aiment. Ce sont des sentiments de choc, mais dans l’ensemble, ce sont des sentiments de joie, où nos émotions se réunissent pour célébrer notre retour d’amour.

Juste.

Euh.

N’oubliez pas de répondre au béguin qui attend votre réponse au sujet des sentiments mutuels.

Vous pouvez regarder Given over sur Crunchyroll.

(Image : Natsuki KIZU, SHINSHOKAN/comité donné)

