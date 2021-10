« Ma santé est en jeu »

Anthony Joshua admet que Rob McCracken ne voudra peut-être pas être son entraîneur pour le combat contre Oleksandr Usyk car il envisage de faire appel à un entraîneur américain.

L’ancien champion du monde des poids lourds s’est rendu aux États-Unis pour observer les séances d’entraînement de plusieurs entraîneurs de haut niveau.

AJ a passé du temps avec Shields et les frères Charlo

De brefs extraits ont ensuite émergé de Joshua travaillant avec Shields

Joshua a été largement battu par Oleksandr Usyk le mois dernier au Tottenham Hotspur Stadium et a perdu ses titres mondiaux.

Avec un match revanche prévu pour 2022, le médaillé d’or olympique explorait ouvertement les options et a rendu visite à Virgil Hunter, Eddy Reynoso, Ronnie Shields et Robert Garcia.

Cependant, le joueur de 32 ans ne s’est pas séparé de McCracken – l’homme qui a fait de lui un double champion du monde.

Lorsqu’on lui a demandé si McCracken pouvait rester son entraîneur, Joshua a déclaré à IFLTV: « Oui, et il doit parler aux personnes avec qui je veux travailler et voir s’il peut travailler avec eux.

Mark Robinson/Matchroom

McCracken entraîne toujours AJ dans le jeu professionnel, mais a fait l’objet d’un examen minutieux

« J’ai eu la même conversation avec Rob, ‘Je veux travailler avec toi, mais je veux aussi travailler avec ce gars pendant six mois’.

«Rob pourrait me dire:« Vous savez quel champion, cela ne fonctionne pas pour moi. Pendant les six prochains mois, tu fais ton truc et tu viens me voir après.

«Ce sont des conversations matures. Ma vie, ma santé sont en jeu.

Joshua a passé du temps avec certains des entraîneurs les plus respectés des États-Unis alors qu’il envisage de venger sa deuxième défaite professionnelle lors du match revanche de l’année prochaine avec Usyk.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a blessé Joshua à quelques reprises au cours de leur combat

« Je dois aller chercher de nouveaux enseignements de la part de gars qui se sont entraînés – Robert Garcia a entraîné 13, 14 champions du monde », a ajouté Joshua.

« Ils ont tellement de générations d’enseignements.

« Virgil Hunter a entraîné Andre Ward, un combattant phénoménal. Je voulais faire le tour et être dans un environnement de combattants.

« Eddy Reynoso, ‘Pas de boxe, pas de vie.’ J’adore ce dicton. Canelo est évidemment un combattant phénoménal.

«Je l’ai regardé s’entraîner pendant 12 rounds, j’ai posé certaines questions. Ronnie Shields, un autre entraîneur afro-américain qui a travaillé avec les plus grands.