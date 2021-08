Ma star de 600 livres, Gina Krasley, était impliquée dans un procès contre le spectacle avant sa mort

in

Les poursuites ont finalement été liées ensemble après que l’avocat Tony Buzbee a demandé de les consolider. Il y a quelques mois, un juge a accepté et les affaires auparavant distinctes ont maintenant accusé Megalomedia d'”infliger intentionnellement de la détresse émotionnelle et de la négligence” selon le NY Post. En ce qui concerne les allégations spécifiques de Gina Krasley, elle a allégué que la production l’obligeait à suivre un régime «extrême» afin de perdre du poids et également à «manger des quantités excessives de nourriture» afin de suivre un scénario de la série qui donnait l’impression comme si elle luttait contre la perte de poids. Elle a également déclaré qu’il n’y avait pas eu suffisamment d’évaluation psychologique ou d’aide en matière de santé mentale pendant qu’elle se débattait pendant le tournage. Au cours de la diffusion de l’émission sur TLC, dix candidats sont décédés dans la série, dont James King, décédé l’année dernière.