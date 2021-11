« Ma tête en a assez dit, je n’ai même pas pu m’entraîner »

11/11/2021 à 20:53 CET

Le footballeur de l’UD Las Palmas Sergio Ruiz a fait ses adieux à ses coéquipiers ce jeudi après avoir reconnu que sa tête avait dit « assez », en raison d’une série de problèmes personnels, et maintenant il fait face à un récupération émotionnelle dans sa Cantabrie natale sous traitement médical.

Le joueur de la montagne, prêté jusqu’au 31 décembre par l’Américain Charlotte FC, club auquel il devra réintégrer en janvier 2022, s’est adressé à ses coéquipiers, à qui il a reconnu avoir subi « une série de circonstances personnelles, professionnelles et inquiètes. au cours des derniers mois « qui se sont » accumulés jusqu’à ce que ma tête en ait assez dit. «

Dans la vidéo diffusée par les médias audiovisuels de l’UD Las Palmas, Sergio Ruiz a ajouté que « Je ne pouvais ni m’entraîner ni être calme à la maison »Et maintenant, il veut se concentrer sur lui, sur sa « santé mentale et physique », oublier le footballeur Sergio Ruiz et se consacrer « à Sergio Ruiz la personne, qui au final est la chose la plus importante ».

Pour cette raison, il a convenu avec le club de Gran Canaria « d’aller chez moi (Cantabrie) pendant quelques jours, pour suivre le traitement et les directives que le psychologue et le psychiatre m’ont donnés ».

Le milieu de terrain jaune, qui aura 27 ans en décembre, a remercié le club et ses coéquipiers pour leur soutien, et espère être de retour « très bientôt », bien que l’entité insulaire n’ait pas fixé de date pour son éventuel retour, ce qui a classée « indéterminée », un peu plus d’un mois pour terminer sa mission.