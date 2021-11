« Ma tête n’a pas pu assimiler tout ce qui s’est passé »

17/11/2021 à 12:12 CET

Le Grand Prix de Valence est venu avec seulement le championnat de la catégorie intermédiaire à décider, la lutte était entre l’Espagnol Raúl Fernández et l’Australien Remy Gardner qui a également couru cette saison dans la même équipe. Bien que Fernandez ait fait de son mieux pour remporter la victoire à Valence, Gardner avait 18 points d’avance et pouvait se permettre de terminer dans le top 13.

Le pilote australien a terminé à la 10e place à Cheste et a remporté le titre de champion du monde et assure que « quand j’ai franchi la ligne d’arrivée je ne pouvais pas croire ce que j’avais fait » et pendant le tour d’honneur « il y avait plus de larmes et d’émotions que de pensées ». Quelques jours plus tard, Gardner avoua qu’il ne l’avait pas encore assimilé : « Bien que quelques jours se soient écoulés, ma tête n’a pas été capable d’assimiler tout ce qui s’est passé. C’est bizarre, parce que je suis toujours la même personne que j’étais avant dimanche, mais maintenant nous sommes champions du monde » a expliqué celui d’Ajo Motorsport.

Gardner s’est concentré sur une course sans risque après sa victoire au Portugal qui a été décisive pour le championnat : « Les week-ends difficiles, notre objectif était de finir dans la meilleure position possible, mais sans commettre d’erreur. Pour moi, la clé du titre était la course à Portimao, c’est là que nous avons remporté le titre « , a déclaré l’Australien. Il a également souligné que la carrière de Montmeló était l’une des meilleures de cette saison: » C’est difficile de choisir un seul moment, peut-être Je dirais victoire à Barcelone, parce que j’ai pu rentrer chez moi et faire la fête avec ma famille. C’était la première victoire que j’ai pu savourer avec mes amis et m’amuser ensemble. »

À propos de son coéquipier et principal rival dans la lutte pour le titre, Gardner a souligné l’aide que Raúl Fernández lui a apportée pendant le championnat : « J’ai beaucoup appris de lui, il y a eu des moments où il a montré qu’il était possible d’en faire plus. rythme et vitesse, alors que je pensais qu’on n’en avait pas. » L’année prochaine, Gardner devra relever un nouveau défi en MotoGP où il concourra au sein de l’équipe Tech3 : « J’espère que tout se passera bien et que je m’adapterai rapidement à la moto. L’année prochaine, je veux m’amuser beaucoup et n’oubliez pas que je réalise un rêve que j’ai depuis que je suis petit : courir en MotoGP » a conclu l’Australien.