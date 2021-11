Ma victoire en Grand Prix d’Italie valait « chaque mauvais jour et plus »

Daniel Ricciardo a déclaré que sa victoire au Grand Prix d’Italie cette saison valait « tous les mauvais jours et plus encore ».

Ce fut une saison difficile pour l’Australien à bien des égards, il a du mal à se familiariser avec sa nouvelle machine à McLaren et le plus souvent en deuxième position derrière son coéquipier Lando Norris.

Il a l’air beaucoup plus fort depuis la pause estivale et c’était particulièrement le cas à Monza, où il a remporté la victoire après avoir devancé Max Verstappen au début.

Ce triomphe a plus que compensé tous les points faibles de 2021, dit-il.

Cela signifiait vraiment tout pour moi », il a dit HYPEBEAST.

« L’une des choses que j’ai écrites après cela, c’est que cela valait chaque mauvais jour et plus encore. Parfois, il faut des jours comme celui-là pour réaliser à quel point le sport est cool et à quel point il signifie. Tous les bas que j’ai eu cette année, cette victoire a compensé et plus encore.

« C’était vraiment cool personnellement de traverser ça et de pouvoir remporter une victoire. Je suis sûr qu’étant donné le début de la saison, les gens ne se seraient jamais attendus à ce que je fasse ça.

«Je sais qu’il y a des gens qui me connaissent et croient en moi, mais pour la majorité, je suis sûr que personne ne s’y attendait, alors pouvoir montrer cette force, cette volonté et ce désir d’y arriver était incroyable.

«Et bien sûr, j’étais heureux de briser la sécheresse. Cela fait un moment que McLaren n’a pas gagné, et Lando a évidemment eu quelques podiums cette année, mais je suis vraiment heureux d’avoir remporté la victoire. Cela signifiait beaucoup pour moi.

Les scènes dans la ville natale de @danielricciardo, Perth 🥳🇦🇺 🎥 Subreddit r/Formula1#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/8vEnzvKGc6 – Formule 1 (@F1) 14 septembre 2021

Il a mené la course à peu près du début à la fin, et c’était la première fois qu’il le faisait depuis la fin de son passage chez Red Bull en 2018.

Malgré une si longue période loin de l’avant du peloton, être de retour là-bas lui semblait naturel, ce qui a été dit « très important ».

« J’ai adoré être la cible et que tout le monde essaie de me pourchasser. J’ai adoré diriger à nouveau, c’était une sensation tellement agréable », a-t-il ajouté.

« La chose la plus encourageante pour moi dans cette position était que je me sentais bien et que j’étais calme et confiant. Cela ne me semblait pas étranger ou comme un sentiment oublié, et c’était très important pour moi.

« Je conduisais avec le sourire aux lèvres et j’ai vraiment apprécié chaque minute, même si bien sûr, j’étais aussi très soulagé de voir le drapeau à damier. »

Tout bien considéré, même s’il admet qu’il y a eu des moments plus difficiles que prévu, il se souviendra avec émotion de cette campagne car elle lui a donné « le plus haut des sommets ».

« J’ai eu les deux extrémités du spectre, j’ai eu plus de bas que prévu, mais j’ai aussi eu une victoire qui était un plus haut que ce à quoi je m’attendais », a-t-il déclaré.

«Ça a été un tourbillon d’une année, mais si la saison se terminait aujourd’hui, je serais reparti avec le plus haut des sommets, donc je vais le prendre avec un sourire et des encouragements.

« J’aime vraiment l’équipe et les gens et c’est une grande partie de cela, et à l’avenir, il y a des signes encourageants de ce que nous pouvons accomplir ensemble, donc il y a tellement de choses à attendre avec impatience.