Maasters Infra Group lance Maasters Capitol Avenue à Noida

Le prix des unités est compris entre Rs 30 lakh et Rs 2 crore. Le projet respectueux de l’environnement comprendra également des commerces de détail et d’autres installations comme une aire de restauration, un club sur le toit, un gymnase et un centre conventionnel.

Maasters Infra Group, l’une des principales sociétés de développement immobilier et d’infrastructures en Inde, a annoncé son premier projet commercial Maasters Capitol Avenue, réparti sur 5 acres dans le secteur 62, Noida. Développé en une seule phase, le projet disposera d’espaces de bureaux et de commerces. La superficie totale du projet serait de 10 000 000 pieds carrés, à terminer en 42 à 45 mois avec un investissement d’environ Rs 250 crore.

La société a informé que l’investissement se ferait par le biais de la comptabilité d’exercice interne et que la réalisation totale des ventes du projet se situe entre Rs 600 crore et Rs 750 crore.

Les prochains développements d’infrastructures à Noida devraient stimuler encore plus le marché immobilier. Des parkings à plusieurs niveaux dans les secteurs 3 et 16A Filmcity, le parc Shaheed Bhagat Singh, le parc de la biodiversité, un stand de tir et un stade couvert dans le secteur 21A font partie des projets d’infrastructure qui devraient être achevés cette année.

« L’objectif du gouvernement de l’Uttar Pradesh est de faire de Noida le plus grand centre informatique et de fabrication du nord de l’Inde. Le développement des infrastructures atteste des plans ; les travaux sur l’aéroport, Film City et le corridor DMRC amélioreront encore la viabilité de l’immobilier commercial à Noida. La ville bénéficie d’une bonne infrastructure et d’une bonne connectivité et devient la préférée du monde des affaires en raison de la disponibilité de loyers bas par rapport aux autres villes voisines », a déclaré Nikhil Anand, directeur de Maasters Infra Group.

Le prix des unités est compris entre Rs 30 lakh et Rs 2 crore. Le projet respectueux de l’environnement comprendra également des commerces de détail et d’autres installations comme une aire de restauration, un club sur le toit, un gymnase et un centre conventionnel.

« En 2021, le marché commercial Delhi-NCR devrait croître de 15 à 20 %, la majorité de l’activité ayant lieu au second semestre. La demande devrait être tirée par les utilisateurs de la technologie, du conseil et de la fabrication. Noida obtient de bons résultats sur les paramètres commerciaux, car divers rapports ont souligné que la ville est susceptible de terminer plus de la moitié du pipeline d’approvisionnement », a déclaré Manpreet Singh Wason, directeur de Maasters Infra Group.

En raison de ses possibilités de croissance et de ses rendements économiques garantis, l’immobilier commercial continuera d’être le choix préféré des investisseurs. Le Groupe a indiqué qu’il est également en train d’élaborer un projet résidentiel et un projet informatique.

«Après les chocs initiaux d’avril et de mai, l’activité économique dans tous les secteurs a commencé à se renforcer en juin 2021, en raison de la baisse des infections et des assouplissements modestes des blocages, qui sont tous deux essentiels pour stimuler l’emploi et la stabilité des revenus. Le fait que les gens aient commencé à se tourner vers l’immobilier pour stabiliser leur situation financière est une source d’optimisme », a déclaré Gurcharan Singh, directeur de Maasters Infra Group.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.