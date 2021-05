Mabel Cadena, le visage de la diversité sur grand écran – El Sol de México

D’une femme du quartier sur les rives de Mexico à celle qui fait partie de la noblesse. Les deux personnages ont été interprétés respectivement par Mabel Cadena dans La godiosa del asfalto et El baile de los 41, films que l’actrice a présentés en première au Festival international du film de Morelia et qui atteignent désormais le public au cinéma et sur les plateformes numériques.

Les deux personnages rendent visible la diversité féminine, loin des clichés qu’offrent habituellement les comédies romantiques, dit-elle, ce qui a été pour elle un engagement: porter ces histoires au cinéma.

“En tant que femme mexicaine, sombre et avec mes caractéristiques, j’ai l’opportunité de faire passer à l’écran des femmes que nous n’avons pas l’habitude de voir.”

Dans une interview avec Le soleil du MexiqueElle ajoute que cela permet «que de nombreuses femmes mexicaines puissent se sentir rendues visibles dans un langage audiovisuel».

Mabel a commencé sa carrière il y a dix ans. Il a participé à des séries telles que Capadocia, Ingobernable et Hernán. Elle a fait ses débuts au cinéma avec La diosa del asfalto de Julián Hernández, puis a consolidé sa carrière en donnant vie à Amada Díaz dans El baile de los 41 de David Pablos.

«Ce fut une route ardue et difficile, j’ai dû me reconnaître dans ce secteur vulnérable pour me rendre compte qu’il y a de la valeur dans les histoires, qu’il est temps de ne pas garder le silence et d’élever la voix. Parce que quand on élève la voix, on s’épanouit tous ».

Ces personnages sont le reflet d’une société diversifiée et sont le résultat d’une industrie cinématographique en plein renouveau. Mabel a été témoin des changements narratifs, s’éloignant des stéréotypes.

«Depuis dix ans que je suis dans l’industrie, je peux dire que je commence à ressentir un changement radical. Que le produit final soit apprécié ou non, je pense qu’il est très important que les cinéastes osent raconter d’autres types d’intrigues, avec des femmes comme protagonistes ».

La déesse de l’asphalte, actuellement dans les théâtres, est basée sur l’histoire vraie de Las Castradoras de Santa Fe, un groupe de filles de gangs qui ont survécu dans les rues grâce à leurs poings. Mabel joue Ramira, une lesbienne à l’esprit dur qui se bat quotidiennement pour le respect dans la rue.

«Ramira a non seulement été l’occasion de mettre à l’œil les problèmes urgents, nécessaires au cinéma, mais aussi de rendre visibles ceux dont on ne parle pas, car ils appartiennent à un secteur isolé et vulnérable, donc ils n’existent pas pour l’écran . “

Son personnage est l’un des cinq stars du film, avec Ximena Romo, Alejandra Herrera, Nelly González et Samantha Orozco.

«Je pense que la valeur de The Goddess of Asphalt est que nous sommes de nombreuses femmes qui participent et qu’aucune n’est comme les autres. Vous trouverez du cliché du plus féminin au plus masculin, et toutes ces femmes existent ».

À l’autre extrémité se trouve Amada Díaz, dont on se souvient de l’histoire pour être la fille de Porfirio Díaz et l’épouse d’Ignacio de la Torre y Mier. Dans le film El baile de los 41, qui sortira mercredi sur Netflix, Mabel Cadena incarne ce personnage qui vit frustré par le désintérêt de son mari, qui vit à son tour en cachant sa sexualité à l’homophobie de la société mexicaine il y a longtemps. .

«Avec Amada, j’ai dû rentrer à l’intérieur, dans une société où le corset, plus les vêtements vestimentaires, signifiaient 15 kilos sur vous, un poids qui vous opprimait non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement.

Ce fut une année formidable pour l’actrice, elle a récemment tourné Los Sent, une série Paramount + réalisée par l’Argentin Juan José Campanella, No fue mi culpa, de Disney + et Señorita 89, la première production mexicaine de StarzPlay.