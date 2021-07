Mabel partage la collaboration du 25e anniversaire de Pokémon « Take It Home »

La sensation pop britannique Mabel a partagé le morceau optimiste “Take It Home” pour sa collaboration avec Pokémon pour le 25e anniversaire de la société. La chanson arrive avec un clip aventureux réalisé par Sophia Ray dans lequel la chanteuse s’endort en regardant une chaîne Pokémon et s’échappe dans un monde de rêve avec Pikachu et Jigglypuff.

“Je suis fan de Pokémon depuis des années, alors j’ai sauté sur l’opportunité de rejoindre le programme P25″, a déclaré Mabel dans un communiqué. « J’ai eu tellement de plaisir à travailler avec Pikachu et mon Pokémon préféré de tous les temps, Jigglypuff, pour la vidéo« Take It Home ». J’espère que les fans adoreront la chanson autant que j’ai aimé travailler dessus pour célébrer les 25 ans de Pokémon !”

se.se.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

“Take It Home” a été produit par les hitmakers pop Tommy Brown et Mr. Franks, bien connus pour leur travail avec Ariana Grande et Justin Bieber, respectivement. Le morceau figurera sur l’album de compilation du 25e anniversaire qui sortira cet automne par Capitol Records. Le projet comportera également des collaborations avec Katy Perry («Électrique“), Post Malone (“Veux seulement être avec vous“), J Balvin, et plus.

« L’incroyable talent et la sensibilité pop de Mabel ajoutent une énorme couche de plaisir à la campagne P25 Music de Pokémon célébrant les 25 ans de Pokémon », a déclaré Colin Palmer, vice-président du marketing pour The Pokémon Company International. “Les fans de musique vont adorer” Take It Home “, et les fans de Pokémon seront ravis de voir un Jigglypuff, connu pour être un Pokémon pétillant qui aime aussi chanter, présenté dans la vidéo vibrante de Mabel. C’est un match de collaboration parfait pour la célébration de notre 25e anniversaire. »

Mabel a récemment lancé sa dernière ère musicale avec sa première sortie de 2021, le single anthémique “Faites-leur savoir. ” « J’ai passé si longtemps à vivre dans ma coquille. Tellement peur de libérer tout mon potentiel et d’être moi-même parce que j’étais terrifiée par ce que les gens penseraient », a écrit Mabel dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

«Je me suis retenu et j’ai caché toute ma vie parce que j’avais peur que le vrai moi ne suffise pas. Maintenant, j’ai enfin trouvé le courage d’être qui je suis vraiment, de m’exprimer correctement et d’être l’artiste que j’ai toujours voulu être.

Diffusez ou achetez “Take It Home” de Pokémon 25: The Album.