Mabel taquine la performance spéciale de Noël ‘Top Of The Pops’

chanteur et auteur-compositeur britannique Mabel fera équipe avec son collaborateur Joel Corry pour une performance spéciale de « I Wish », diffusée via BBC One le 25 décembre dans le cadre de l’émission spéciale de Noël Top of the Pops.

Mabel a partagé un taquin pour la performance sur les réseaux sociaux, offrant des photos d’elle avec Corry sur le plateau avant le spectacle. Le duo rejoint les artistes précédemment annoncés Anne-Marie, Griff, Clean Bandit, Wes Nelson, KSI, Sigrid, Tom Grennan.

L’édition spéciale annuelle Top of the Pops Christmas Day se déroulera pendant une heure, avec des performances de certaines des plus grandes stars du Royaume-Uni tout en revenant sur les plus grandes chansons de l’année, y compris les succès de Lil Nas X, Coldplay, Glass Animals, Billie Eilish, Ed Sheeran et plus encore.

L’événement sera animé par Jordan North de Radio 1 et Clara Amfo, qui déclare : «[Top Of The Pops] reste un spectacle emblématique et bien-aimé… en faire partie à Noël est tellement spécial et je suis ravi de présenter aux côtés du joyeux Jordan North ! Nous sommes très impatients de célébrer certaines des stars préférées des charts britanniques avec le public à la maison. »

« Nous avons hâte de vous présenter tous les meilleurs moments musicaux de l’année écoulée et de montrer à tous ceux qui regardent à la maison les groupes et les artistes qui nous passionnent en 2022 », ajoute North.

Quelques jours seulement après, le 31 décembre, BBC One diffusera la Top of the Pops spécial Nouvel An. Mabel se produira également pour cet ensemble avec ArrDee, Becky Hill, Dermot Kennedy, Lola Young, Mahalia avec AJ Tracey et Sam Fender.

Lancé en 1964, Top of the Pops a duré plus de quatre décennies dans un format hebdomadaire célébrant les plus grands succès de la musique. Depuis sa fin en 2006, le spectacle a adopté une nouvelle tradition en tant qu’événement spécial de fin d’année très attendu. Mettant toujours en évidence certains des plus grands actes du palmarès des singes de l’année, Top of the Pops envoie chaque année sur une note élevée, prêt à inaugurer les stars de la nouvelle année.

