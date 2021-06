Mac compatibles avec macOS Monterey – liste complète

Parallèlement au dévoilement de macOS 12 Monterey avec une variété de nouvelles fonctionnalités et de modifications, Apple a détaillé les machines sur lesquelles le nouveau logiciel pourra l’exécuter. Lisez la suite pour la liste complète des Mac compatibles avec macOS Monterey.

Apple met la première version bêta de macOS Monterey à la disposition des développeurs aujourd’hui, le 7 juin, pour les testeurs bêta publics, elle arrive en juillet, la sortie officielle ayant lieu comme d’habitude à l’automne.

Les nouvelles fonctionnalités incluent un Safari totalement repensé, des raccourcis à venir sur Mac, la nouvelle fonctionnalité SharePlay de FaceTime, Universal Control pour fonctionner de manière transparente sur plusieurs appareils Apple, le nouveau mode Focus, Quick Notes, AirPlay vers Mac, et plus encore.

Comme toujours, il est préférable d’installer la version bêta sur un Mac secondaire, car les performances et la stabilité ne seront pas prises en compte, en particulier avec les premières versions.

Mac compatibles avec macOS Monterey

Voici la liste complète des Mac compatibles avec macOS Monterey :

2015 et versions ultérieures MacBook Début 2015 et versions ultérieures MacBook Air Début 2015 et versions ultérieures MacBook Pro Fin 2014 et versions ultérieures Mac mini Fin 2015 et versions ultérieures iMac 2017 et versions ultérieures iMac Pro Fin 2013 et versions ultérieures Mac Pro



A titre de comparaison, voici la liste complète des Mac compatibles avec macOS 11 Big Sur :

2015 et versions ultérieures MacBook 2013 et versions ultérieures MacBook Air 2013 et versions ultérieures MacBook Pro 2014 et versions ultérieures Mac mini 2014 et versions ultérieures iMac 2017 et versions ultérieures iMac Pro

