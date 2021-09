MAC Cosmetics signe Bhumi Pednekar comme premier ambassadeur de sa marque en Inde

Elle fera équipe avec Sonic Sarwate, artiste senior mondial, MAC Cosmetics India, pour présenter ses looks signature

MAC Cosmetics India a signé Bhumi Pednekar comme premier ambassadeur de sa marque en Inde. À partir de septembre, Pednekar sera considéré comme le visage des campagnes et des collections clés de MAC en Inde. De plus, elle fera équipe avec Sonic Sarwate, artiste senior mondial, MAC Cosmetics India, pour présenter ses looks signature.

« Bhumi convient parfaitement à une marque comme MAC qui célèbre avant tout l’individualité et l’expression de soi. Elle donne vie à l’ambition de MAC d’inspirer des millions de jeunes filles indiennes, car elle a toujours cru au pouvoir de la beauté en tant que processus positif qui favorise l’amour-propre et embrasse les défauts », a déclaré la société dans un communiqué.

«En tant qu’adolescente obsédée par l’idée de la beauté, le fait de pouvoir posséder des produits MAC m’a donné l’impression d’avoir vraiment accompli quelque chose dans la vie. Je suis tellement excitée de travailler avec une marque dont les valeurs et l’éthique résonnent si fortement en moi et j’ai hâte de vivre une aventure incroyable avec MAC », a déclaré Pednekar à propos de son association.

Selon Karen Thompson, chef de marque, MAC Cosmetics India, en plus de sa passion pour tout ce qui touche à la beauté, nous avons été attirés par le point de vue fort et le message d’inclusivité de Bhumi. “Elle incarne les valeurs de notre marque et sert d’inspiration aux filles du monde entier qui osent rêver”, a ajouté Thompson.

MAC (Make-up Art Cosmetics), une marque de cosmétiques professionnels fait partie de The Estée Lauder Companies Inc. Depuis sa création à Toronto, Canada, il y a plus de 30 ans, la société affirme que la popularité de la marque s’est développée grâce à une tradition de parole – de bouche à oreille d’artistes maquilleurs, de mannequins, de photographes et de journalistes du monde entier. MAC est maintenant vendu dans plus de 100 pays/territoires à travers le monde. En Inde, la marque est présente à travers 87 portes et en ligne sur Nykaa.com, Myntra.com, Shopper’s Stop.com, Purplle.com, Boddess.com, Sephora.nnnow.com et Ajio.com.

