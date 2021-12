Mac DeMarco reprend « I’ll Be Home for Christmas »: Écoutez

Mac DeMarco a repris l’incontournable des vacances « I’ll Be Home for Christmas », le dernier volet de sa série annuelle de chansons de Noël. Regardez la vidéo, qui met en vedette un arbre gonflable à la recherche d’un chez-soi, ci-dessous. « J’espère que votre saison des vacances est pleine d’amour et d’arbres », a écrit DeMarco en légende de la vidéo.

« I’ll Be Home for Christmas » a été écrit par Kim Gannon et le compositeur Walter Kent et publié pour la première fois par Bing Crosby en 1943. Elvis Presley, Josh Groban et Kelly Clarkson sont parmi ceux qui ont enregistré des reprises populaires.

La semaine dernière, DeMarco a collaboré avec l’artiste pop expérimental Jean Dawson pour une nouvelle chanson intitulée « Menthol* ». DeMarco a sorti son dernier album, Here Comes the Cowboy, en 2019.

