Mac DeMarco reprend « Je serai à la maison pour Noël » de Bing Crosby

Mad DeMarco a dévoilé son interprétation d’un Bing Crosby classique, « Je serai à la maison pour Noël. » Pour célébrer la sortie, il a sorti un clip vidéo mettant en vedette un sapin de Noël gonflable.

Dans le clip, l’arbre gonflable erre dans une ville, traverse des ponts et visite une ferme d’arbres de Noël.

Avec une musique de Walter Kent et des paroles de Kim Gannon, « I’ll Be Home For Christmas » était un hit certifié or pour Crosby dans une sortie Decca pour la saison des vacances 1943, ses paroles d’autant plus poignantes en temps de guerre. Il est réapparu dans les charts pour lui l’année suivante et est devenu un incontournable de Noël, avec près d’un millier de reprises connues. Ils comprennent ceux de Perry Como (1946), Frank Sinatra (1957), les Miracles (1963), les Beach Boys (1964), Glen Campbell (1968), Carly Simon (2002) et Michael Bublé (2003).

Pour aider à célébrer le temps des Fêtes, UMe et UMG se sont associés pour créer une série de vidéos pour accompagner les tubes des Fêtes. « UMe a créé une série de vidéos pour bon nombre des succès de vacances les plus appréciés et les plus durables d’UMG alors que nous nous associons à nouveau avec nos artistes pour poursuivre cette tradition », a déclaré Bruce Resnikoff, président et chef de la direction d’UMe, la société de catalogue mondial d’UMG. « Les vidéos de cette année ont été créées par des réalisateurs et des artistes du monde entier et incarnent l’esprit des Fêtes, car ces chansons intemporelles ont été réinterprétées de manière créative. »

Dans la vidéo de « I’ll Be Home For Christmas » de Bing Crosby, les téléspectateurs sont emmenés dans un voyage de Noël à travers la perspective de plusieurs générations de membres de la famille pleins d’espoir et de travail acharné, du début du siècle aux années 1970 à New York jusqu’à nos jours, comme ils tentent de rentrer chez eux pour les vacances, tandis que Bing fait des sérénades au fil des décennies. Dans « The Little Drummer Boy », un thème similaire est raconté alors qu’un garçon, loin de sa famille, gagne sa vie en nettoyant les coulisses tous les soirs.

