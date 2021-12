Mac Jones a lancé 3 passes et les Patriots ont quand même battu les Bills

Le ciel était en colère ce soir-là, mes amis. Comme un vieil homme essayant de renvoyer de la soupe dans une épicerie fine.

Ainsi, les New England Patriots, déterminés à éviter les vents constants de 25 à 35 milles à l’heure et les rafales de 55 mph qui ont frappé le Highmark Stadium, ont choisi de lancer une attaque en retour. Une infraction extrêmement rétrograde. Une infraction des Maroons de Pottsville en 1927.

C’est ainsi que Mac Jones, leader du club-house pour les honneurs de la recrue offensive de l’année, a fini par lancer trois passes lors d’une épreuve de force avec les Bills de Buffalo. Et, encore plus absurde, c’est ainsi que les Patriots se sont échappés avec leur septième victoire consécutive pour se diriger vers leur semaine de congé en tant que tête de série de l’AFC.

Voici, une partition de boîte animée cinq jours trop tôt pour appartenir à Army-Navy :

C’était le moins de passes lancées dans un effort gagnant dans un match de la NFL depuis 1974. C’était le moins de passes lancées en un seul match dans l’histoire des Patriots, éliminant Steve Grogan (cinq dans un match enneigé de 1982 contre les Dolphins) d’un très livre des records spécifique. Et tout cela grâce à un effort défensif dominant et à des rafales de force coup de vent qui se sont abattues sur l’ouest de New York depuis le lac Érié.

Nous savions que ce match serait un défi dès le départ. Les hôtes d’avant-match étaient presque renversés de leurs tabourets une heure avant le tirage au sort. Le coup de pied d’ouverture, roulant avec le vent, a grimpé de 30 mètres au-dessus de la tête du retourneur le plus proche et dans les tribunes. Le parieur All-Pro de la Nouvelle-Angleterre a tenté de tenter les dieux de la météo et a décoché un coup de pied complet qui a parcouru 15 mètres.

Mais l’offensive des Patriots a progressé en première mi-temps grâce aux courses dynamiques de Damien Harris et Rhamondre Stevenson. Cela a soulagé le fait que Jones * a * tenté une passe, ce n’était pas particulièrement encourageant :

Mais les Patriots ont réussi, même si la défense contre la course des Bills s’est raidie en seconde période pour contenir régulièrement Harris et Stevenson. Plutôt que de passer à une deuxième page de son livre de jeu, Bill Belichick a maintenu le cap et a fait confiance à sa défense pour plier, mais pas casser.

Cela a fonctionné à la perfection. Les Bills ont mené deux commandes au quatrième trimestre à l’intérieur des 15 de la Nouvelle-Angleterre tout en étant menés 14-10. Grâce à quelques arrêts d’embrayage, ils n’ont marqué aucun point.

La victoire porte les Patriots à 9-4 après un départ de 1-3 et garantit qu’ils resteront la tête de série de l’AFC au moins jusqu’à la semaine 14. Cela leur donne également une avance de 1,5 match dans l’AFC Est et verrouille le premier de l’équipe. saison gagnante depuis… 2019. Tout aussi important, cela a prouvé que la Nouvelle-Angleterre peut gagner dans des conditions absurdes, avec ou sans jeu de passes, contre l’une des meilleures équipes de la conférence.

Les Patriots ont remporté un match au cours duquel ils ont totalisé 19 verges. En 2021, en pleine période de boom des attaques offensives verticales.

C’est sauvage.